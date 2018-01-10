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10 января 2018, 17:33



Норильск присоединился к сбору подписей для выдвижения Владимира Путина президентом России.

В России кампания по выдвижению в президенты России началась еще до новогодних праздников. Официальное выдвижение Владимира Путина на выборы состоялось 26 декабря 2017 года. 27 декабря он лично подал в Центризбирком документы для регистрации в качестве кандидата на выборах. Действующий президент намерен идти на выборы самовыдвиженцем. Норильчане могут лично поддержать Владимира Путина и поставить свою подпись в течение ближайших двух недель. Избирательную кампанию ведут и другие кандидаты. Об участии в выборах заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов («Партия Роста») и другие политики. Каждый из кандидатов-самовыдвиженцев должен набрать не менее 300 тысяч подписей со всех регионов страны.

Просмотров:122 Сегодня в одном из торговых центров Норильска стартовал сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России на выборах-2018.В России кампания по выдвижению в президенты России началась еще до новогодних праздников. Официальное выдвижение Владимира Путина на выборы состоялось 26 декабря 2017 года. 27 декабря он лично подал в Центризбирком документы для регистрации в качестве кандидата на выборах. Действующий президент намерен идти на выборы самовыдвиженцем. Норильчане могут лично поддержать Владимира Путина и поставить свою подпись в течение ближайших двух недель.Избирательную кампанию ведут и другие кандидаты. Об участии в выборах заявили Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский («Яблоко»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов («Партия Роста») и другие политики.Каждый из кандидатов-самовыдвиженцев должен набрать не менее 300 тысяч подписей со всех регионов страны.