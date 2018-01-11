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11 января 2018, 11:31



В Норильске введен карантин. Указ об установлении ограничительных мероприятий по заболеванию – бешенству животных на территории города подписал врио губернатора края Александр Усс.

Документ составлен в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая представление руководителя службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 20.12.2017 № 97-0222-2215. Согласно указу, ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – бешенству животных в Норильске вводятся на срок до 15 февраля 2018 года. Действует карантин на территории: а) эпизоотического очага: нежилого (подвального) помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, город Норильск, проезд Котульского, дом 10, корпус 2 (далее – эпизоотический очаг); б) неблагополучного пункта: кадастровых кварталов с номерами 24:55:0402001, 24:55:0402002, расположенных в городе Норильске Красноярского края (далее – неблагополучный пункт); в) угрожаемой зоны: город Норильск Красноярского края (далее – угрожаемая зона). Указом введен запрет на проведение в Норильске выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, вывоз собак и кошек за пределы территории неблагополучного пункта. Также запрещена торговля домашними животными, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких животных. Службе по ветеринарному надзору Красноярского края предписано в течение семи дней со дня вступления в силу настоящего указа разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации заболевания – бешенства животных на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны. Указ вступил в силу со дня подписания. Контроль за исполнением указа возложен на заместителя председателя правительства Красноярского края – министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Л. Н. Шорохова.

Просмотров:259 Указ за номером 327-уг был подписан главой региона 29 декабря и размещен на официальном интернет-портале Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru).Документ составлен в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая представление руководителя службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 20.12.2017 № 97-0222-2215.Согласно указу, ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – бешенству животных в Норильске вводятся на срок до 15 февраля 2018 года. Действует карантин на территории:а) эпизоотического очага:нежилого (подвального) помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, город Норильск, проезд Котульского, дом 10, корпус 2 (далее – эпизоотический очаг);б) неблагополучного пункта:кадастровых кварталов с номерами 24:55:0402001, 24:55:0402002, расположенных в городе Норильске Красноярского края (далее – неблагополучный пункт);в) угрожаемой зоны:город Норильск Красноярского края (далее – угрожаемая зона).Указом введен запрет на проведение в Норильске выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, вывоз собак и кошек за пределы территории неблагополучного пункта. Также запрещена торговля домашними животными, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких животных.Службе по ветеринарному надзору Красноярского края предписано в течение семи дней со дня вступления в силу настоящего указа разработать и утвердить план мероприятий по ликвидации заболевания – бешенства животных на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.Указ вступил в силу со дня подписания. Контроль за исполнением указа возложен на заместителя председателя правительства Красноярского края – министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Л. Н. Шорохова.