Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 января 2018, 11:52



МРОТ приравняют к прожиточному минимуму. Соответствующий законопроект по указанию премьер-министра профильные ведомства должны подготовить к 20 мая.

При этом есть предположения, что размер МРОТ должен зависеть от региона. Такое мнение высказал министр труда Максим Топилин. В частности, он отметил: «Без решения проблемы регионализации МРОТ этот вопрос (уравнивание минимального размера оплаты труда с прожиточным минимумом. — Ред.) не удастся решить, потому что сейчас получается, что у нас МРОТ 7,5 тысячи рублей: это больше, чем прожиточный минимум во многих регионах, допустим, Юга, а для Севера он незначительный». Приравнивание минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в первую очередь сыграет в пользу тех граждан, которые работают на госпредприятиях и в депрессивных регионах, где заработные платы на уровне минимально возможных. Стоит также отметить, что различные штрафы (например, за нарушение ПДД), обязательства государства и прочие нормативные выплаты, привязанные к МРОТ, увеличатся вместе с ним. Это будет сказываться на жизни соотечественников более существенно, считают эксперты.

Просмотров:181 Обещание увеличить минимальный размер оплаты труда Дмитрий Медведев дал в конце апреля, когда представлял в Госдуме отчёт о работе кабинета министров. «С 1 июля 2018 года МРОТ поднимется до 7,8 тысячи рублей. А в ближайшие несколько лет — до уровня прожиточного минимума работающего», — цитирует заявление главы кабмина «АиФ».При этом есть предположения, что размер МРОТ должен зависеть от региона. Такое мнение высказал министр труда Максим Топилин. В частности, он отметил: «Без решения проблемы регионализации МРОТ этот вопрос (уравнивание минимального размера оплаты труда с прожиточным минимумом. — Ред.) не удастся решить, потому что сейчас получается, что у нас МРОТ 7,5 тысячи рублей: это больше, чем прожиточный минимум во многих регионах, допустим, Юга, а для Севера он незначительный».Приравнивание минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в первую очередь сыграет в пользу тех граждан, которые работают на госпредприятиях и в депрессивных регионах, где заработные платы на уровне минимально возможных.Стоит также отметить, что различные штрафы (например, за нарушение ПДД), обязательства государства и прочие нормативные выплаты, привязанные к МРОТ, увеличатся вместе с ним. Это будет сказываться на жизни соотечественников более существенно, считают эксперты.