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11 января 2018, 11:56



Художник из Перми поделится с норильчанами «Теплом внутри». PolArt-резиденция Музея Норильска представляет второго резидента творческого сезона 2017-2018.

Александр Жунев - известный пермский стрит-арт-художник. В российском арт-сообществе известен своими многочисленными работами, выполненными в различных направлениях уличного искусства. Участник коллективных выставок, крупных арт-мероприятий «Здесь», «Чистое поле 2», «Стенограффия-2015» и других. Организатор фестиваля уличного искусства «Экология пространства». Последние годы художник увлечен новой авторской техникой пиксель-скотч-арт. Именно в этом направлении будет создан норильский проект художника «Тепло внутри». «Я хотел бы отобразить то, что скрыто под слоем повседневности и обычно остается незамеченным – внутренний свет и тепло людей. Работа будет выполнена в теплой цветовой гамме, которая будет контрастировать с окружающим холодным городским контекстом и визуально согреет его», - поделился художник. Результат проекта резидента норильчане увидят на итоговой выставке через три недели работы Александра в Норильске. Дата и время будут сообщены дополнительно. Напомним, победителями второго российского конкурса норильской арт-резиденции стали пять художников из Ярославля, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы и Перми, которые реализуют в этом сезоне свои проекты по осмыслению и интерпретации образа города средствами современного искусства. Цель программы – поддержка самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, на формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды.

Просмотров:205 12 января в 18.30 в музейной арт-резиденции (Б. Хмельницкого, 1) состоится презентация проекта «Тепло внутри» художника Александра Жунева (г. Пермь). Знакомство с резидентом пройдет в формате artist-talk. Художник расскажет о своих проектах и личном художественном опыте взаимодействия с городским пространством в различных форматах.Александр Жунев - известный пермский стрит-арт-художник. В российском арт-сообществе известен своими многочисленными работами, выполненными в различных направлениях уличного искусства. Участник коллективных выставок, крупных арт-мероприятий «Здесь», «Чистое поле 2», «Стенограффия-2015» и других. Организатор фестиваля уличного искусства «Экология пространства». Последние годы художник увлечен новой авторской техникой пиксель-скотч-арт. Именно в этом направлении будет создан норильский проект художника «Тепло внутри».«Я хотел бы отобразить то, что скрыто под слоем повседневности и обычно остается незамеченным – внутренний свет и тепло людей. Работа будет выполнена в теплой цветовой гамме, которая будет контрастировать с окружающим холодным городским контекстом и визуально согреет его», - поделился художник.Результат проекта резидента норильчане увидят на итоговой выставке через три недели работы Александра в Норильске. Дата и время будут сообщены дополнительно.Напомним, победителями второго российского конкурса норильской арт-резиденции стали пять художников из Ярославля, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы и Перми, которые реализуют в этом сезоне свои проекты по осмыслению и интерпретации образа города средствами современного искусства. Цель программы – поддержка самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска, на формирование нового художественного взгляда на город и развитие арт-среды.