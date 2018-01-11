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11 января 2018, 12:19

Открытие молодой ученой из Уфы поможет решит проблему коррозии металлов на Крайнем Севере. Выпускница химфака придумала уникальное полимерное покрытие.


Уфимка Анастасия Шишкина совсем недавно окончила химический факультет БашГУ, но уже сегодня может гордиться своими научными достижениями: девушка создала уникальное полимерное покрытие, которое долгое время может находиться в жидком состоянии. До этого полимерные покрытия, как правило, хранились в порошковом состоянии.
Инновационный материал уникален тем, что он может длительное время существовать в жидком состоянии. А не в порошкообразном, в котором он обычно используется. Это, в первую очередь, позволяет равномерно наносить его на поверхность.
Считается, что полимеры, как правило, не проводят электрический ток. Но полианилин, можно сказать, является одним из исключений. Например, с его помощью изготавливают зимние перчатки для сенсорных телефонов и сами экраны. Также он может избавить вас от кучи ненужных проводов. Полианилин используется и в солнечных батареях. К тому же он отлично подходит для антикоррозийной обработки металла, сообщает ГТРК.
В октябре минувшего года Анастасия выиграла грант конкурса «Умник» и получила главный приз в 500 тысяч рублей. Все эти средства пойдут на испытания для дальнейшего развития проекта ученого, пишет "Комсомольская правда".
Кстати, после застывания полимер уфимской учёной способен выдерживать температуры от минус 50 до плюс 250 градусов и может использоваться в условиях Крайнего Севера. Например, при укладке нефтепроводов.
В течение года молодые учёные будут изучать свойства синтезированного вещества. Уже после этого они смогут получать патент и начать промышленные испытания. И, возможно, даже внедрить свою разработку на различных предприятиях страны.

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