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11 января 2018, 12:21



Результат закреплён. МФК «Норильский никель» на своей площадке побеждает «Автодор» во второй встрече двухматчевого противостояния - 4:3.

«Вчера было тяжело, сегодня – еще тяжелее. Мы знали, что будет сложный соперник, мы готовились к ним, поэтому получился такой боевой первый тайм. Считаю, что ключевым моментом для нас стал ответный гол. До него у нас не получалось, и мы не могли реализовать свои моменты и чувствовали, что с таким соперником тяжело. К счастью, удалось установить равенство в матче, а затем и повести в счете. Во втором тайме повели в два мяча, но не скажу, что матч успокоился. Соперник рискнул. Игра с пятым полевым - момент такой, что может повезти, а может и не повезти. Но «Автодор» понимал, что надо менять ход игры, и им это удалось. При счете 3:3 мы также хотели выпустить пятого полевого. Получился боевой матч, но в концовке нам повезло. Дай бог, чтобы это везение никуда от нас не ушло. Сопернику желаю удачи в дальнейших матчах. Команда очень интересная, боевая и сплоченная. А наших болельщиков с победой», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. Напомним, что первая игра между командами также закончилась в пользу «Норильского никеля» - 2:0. По итогам 11-го тура норильчане набрали 29 очков и закрепились на шестой позиции. В следующем туре они встретятся с «Синарой», идущей на четвертом месте. Игра состоится уже в это воскресенье, 14 января, во Дворце спорта «Арктика». Начало в 19.00.

Просмотров:212 Первыми счет открыли гости стараниями Пулы на 14-й минуте. На 22-й Чащин сравнял счет. Спустя минуту инициативу партнера подхватил Сучилин, который вывел северян вперед. На 36-й минуте норильчане увеличили свое преимущество, на этот раз голом отметился Чащин, оформивший дубль. Три минуты спустя благодаря пятому полевому игроку «Автодор» сократил отставание: результативный удар на свой счет записал Давыдов - 3:2. На 46-й минуте второй мяч забивает Пула, счет становится равным. Тем не менее последнее слово в матче осталось за «Норникелем», когда за минуту до финальной сирены, поймав соперника на ошибке, пустые ворота поразил Сергеев, который-то и принес норильчанам вымученную победу.«Вчера было тяжело, сегодня – еще тяжелее. Мы знали, что будет сложный соперник, мы готовились к ним, поэтому получился такой боевой первый тайм. Считаю, что ключевым моментом для нас стал ответный гол. До него у нас не получалось, и мы не могли реализовать свои моменты и чувствовали, что с таким соперником тяжело. К счастью, удалось установить равенство в матче, а затем и повести в счете. Во втором тайме повели в два мяча, но не скажу, что матч успокоился. Соперник рискнул. Игра с пятым полевым - момент такой, что может повезти, а может и не повезти. Но «Автодор» понимал, что надо менять ход игры, и им это удалось. При счете 3:3 мы также хотели выпустить пятого полевого. Получился боевой матч, но в концовке нам повезло. Дай бог, чтобы это везение никуда от нас не ушло. Сопернику желаю удачи в дальнейших матчах. Команда очень интересная, боевая и сплоченная. А наших болельщиков с победой», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.Напомним, что первая игра между командами также закончилась в пользу «Норильского никеля» - 2:0. По итогам 11-го тура норильчане набрали 29 очков и закрепились на шестой позиции. В следующем туре они встретятся с «Синарой», идущей на четвертом месте. Игра состоится уже в это воскресенье, 14 января, во Дворце спорта «Арктика». Начало в 19.00.