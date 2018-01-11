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11 января 2018, 15:00



Творчество молодых. Шестой этап открытого творческого проекта «Погружение» состоится 13 января 2018 года в 16 часов в Музее Норильска (Ленинский пр., 14).

Поэзия, музыка, изобразительное и графическое искусство – в этот вечер гости мероприятия увидят все многообразие творческой активности норильской молодежи. Организаторы приглашают друзей проекта, участников прошлых этапов, новых талантливых авторов и всех заинтересованных горожан. Выступления участников и представленные работы зрители смогут оценить. По итогам голосования победители открытого творческого проекта будут отмечены призами. Вход на мероприятие свободный.

Просмотров:151 Традиционная встреча пройдет в формате открытой творческой площадки для свободного выступления молодых и творческих людей. В этот вечер в музее выступят местные музыканты, поэты, чтецы, покажут свое творчество и молодые норильские художники. Проект реализуется уже не первый год с целью поддержки молодых и талантливых личностей, решивших впервые продемонстрировать широкой публике свое творчество, а также тех, чье участие в проекте уже стало доброй традицией.Поэзия, музыка, изобразительное и графическое искусство – в этот вечер гости мероприятия увидят все многообразие творческой активности норильской молодежи. Организаторы приглашают друзей проекта, участников прошлых этапов, новых талантливых авторов и всех заинтересованных горожан.Выступления участников и представленные работы зрители смогут оценить. По итогам голосования победители открытого творческого проекта будут отмечены призами. Вход на мероприятие свободный.