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11 января 2018, 17:12



70-летие со дня рождения замечательного норильского поэта, почетного гражданина города Юрия Бариева норильчане отметят юбилейным вечером памяти 12 января в публичной библиотеке.

На юбилейном вечере памяти Юрия Бариева «Вмерзают слова в морозную стынь» соберутся и те, кто хорошо его знал, и творческая молодежь города. Будет показан фильм о замечательном поэте, созданный на студии «Перемена» юными авторами под руководством Николая Надежина. Товарищи по литературному цеху, среди которых Алексей Тыцких и Вячеслав Ханжин, расскажут немало интересного о Юрии Бариеве - создателе поэтических книг «Северная почта», «Очертания ветра», «Морозные метаморфозы», редакторе и составителе первой антологии норильской поэзии «Гнездовье вьюг», руководителе городского литературного объединения «Надежда», обладателе премии «Вдохновение» за вклад в культуру города Норильска. Мы помним и о том, что Юрий Бариев - первый из коренных норильчан принят в члены Союза писателей России, он один из составителей антологии творчества детей Красноярского края «Пегас ворвался в класс». Но самой своей значительной работой он считал поэтическое переложение легендарного «Слова о полку Игореве», которое академик Дмитрий Лихачев назвал одним из лучших. Те, кто придет на вечер памяти 12 января в 18.30, смогут в музее Центра литературного творчества «Водолей» увидеть личные вещи и рукописи Юрия Бариева, познакомиться с изданиями его книг разных лет.

Просмотров:119 Строго говоря, день рождения поэта - 31 декабря 1947 года, хотя в свидетельстве о рождении стоит другая дата - 12 января 1948 года, так уж записали после новогодних праздников. «Заполярная правда», которую с Юрием Бариевым долгие годы связывала творческая и человеческая дружба, свято чтит его память. Уже много лет в последний день уходящего года в любую погоду журналисты вместе со старожилами Норильска приходят на Голиково, где в сентябре 1998 года упокоился почетный гражданин Норильска.На юбилейном вечере памяти Юрия Бариева «Вмерзают слова в морозную стынь» соберутся и те, кто хорошо его знал, и творческая молодежь города. Будет показан фильм о замечательном поэте, созданный на студии «Перемена» юными авторами под руководством Николая Надежина. Товарищи по литературному цеху, среди которых Алексей Тыцких и Вячеслав Ханжин, расскажут немало интересного о Юрии Бариеве - создателе поэтических книг «Северная почта», «Очертания ветра», «Морозные метаморфозы», редакторе и составителе первой антологии норильской поэзии «Гнездовье вьюг», руководителе городского литературного объединения «Надежда», обладателе премии «Вдохновение» за вклад в культуру города Норильска.Мы помним и о том, что Юрий Бариев - первый из коренных норильчан принят в члены Союза писателей России, он один из составителей антологии творчества детей Красноярского края «Пегас ворвался в класс». Но самой своей значительной работой он считал поэтическое переложение легендарного «Слова о полку Игореве», которое академик Дмитрий Лихачев назвал одним из лучших.Те, кто придет на вечер памяти 12 января в 18.30, смогут в музее Центра литературного творчества «Водолей» увидеть личные вещи и рукописи Юрия Бариева, познакомиться с изданиями его книг разных лет.