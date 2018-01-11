Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 января 2018, 17:19



Сегодня Центр милосердия Норильска провел очередную святочную акцию, приурочив ее к дню памяти убиенных младенцев, который церковь отмечает 11 января.

Ближайшие мероприятия сестричества в период Святок - от Рождества до Крещения - поездка сестер совместно с хором «Вдохновение» в православный центр «Лествица» в Талнах, а также обустройство санитарной комнаты для больных хосписа в оганерской больнице. Напомним, сестры милосердия опекают хоспис уже более пяти лет. В рамках проведенной накануне Нового года акции «Чистая елка» для подопечных этого отделения было собрано много необходимого; поддержку храму и центру милосердия в этом оказали обычные прихожане, которые активно жертвовали для нуждающихся, оставляя для них продукты, сладости, необходимые предметы быта и средства гигиены.

Просмотров:108 В этот день в храме «Всех скорбящих Радость» состоялся рождественский молебен, на него были приглашены воспитанники реабилитационного центра «Виктория». Ребята узнали от священника отца Сергия Андреева библейскую историю о вертепе, поставили свечи родившемуся богомладенцу и очень порадовались подаркам, подготовленным для них сестрами милосердия.Ближайшие мероприятия сестричества в период Святок - от Рождества до Крещения - поездка сестер совместно с хором «Вдохновение» в православный центр «Лествица» в Талнах, а также обустройство санитарной комнаты для больных хосписа в оганерской больнице. Напомним, сестры милосердия опекают хоспис уже более пяти лет. В рамках проведенной накануне Нового года акции «Чистая елка» для подопечных этого отделения было собрано много необходимого; поддержку храму и центру милосердия в этом оказали обычные прихожане, которые активно жертвовали для нуждающихся, оставляя для них продукты, сладости, необходимые предметы быта и средства гигиены.