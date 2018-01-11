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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:55 Несколько норильчан вошли в список самых перспективных управленцев. Обновлённый состав федерального резерва управленческих кадров одобрил Владимир Путин.
19:36 Для рядовых горожан - события, выходящие за грань понимания, для них – обычная работа. Накануне своего профессионального праздника сотрудники норильской прокуратуры рассказали об итогах 2017 года
19:05 Число погибших в автоавариях на дорогах Норильска в 2017 году снизилось
18:56 Норильчане могут выбрать территорию для первоочередного благоустройства
18:04 Пройдет ли гей-парад в Норильске? Заявление о проведении мероприятий в нашем городе подал известный ЛГБТ-активист Николай Алексеев
17:19 Сегодня Центр милосердия Норильска провел очередную святочную акцию, приурочив ее к дню памяти убиенных младенцев, который церковь отмечает 11 января.
17:12 70-летие со дня рождения замечательного норильского поэта, почетного гражданина города Юрия Бариева норильчане отметят юбилейным вечером памяти 12 января в публичной библиотеке.
15:00 Творчество молодых. Шестой этап открытого творческого проекта «Погружение» состоится 13 января 2018 года в 16 часов в Музее Норильска (Ленинский пр., 14).
12:21 Результат закреплён. МФК «Норильский никель» на своей площадке побеждает «Автодор» во второй встрече двухматчевого противостояния - 4:3.
12:19 Открытие молодой ученой из Уфы поможет решит проблему коррозии металлов на Крайнем Севере. Выпускница химфака придумала уникальное полимерное покрытие.
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