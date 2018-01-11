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11 января 2018, 18:04



Пройдет ли гей-парад в Норильске? Заявление о проведении мероприятий в нашем городе подал известный ЛГБТ-активист Николай Алексеев

В документе сказано, что 24 января в Норильске планируется проведение шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов с целью привлечения внимания общества и власти к проблемам в области соблюдения прав человека, лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств. В уведомлении отмечено и предполагаемое количество участников – 200 человек. Также сообщается, что Норильск стал 172-м городом России, где предпринята попытка согласовать с властями проведение акции сексуальных меньшинств. Как и следовало ожидать, идея проведения гей-парада в нашем городе норильчанам не понравилась - в социальных сетях горожане активно обсуждают возможную акцию и осуждают его организаторов. «Приехать в рабочий город с таким предложением… Хорошо, что его по голове никто не стукнул», - заметил в комментариях один из горожан. Как отметили в администрации города, запрос Алексеева находится на рассмотрении. Решение по нему будет принято в ближайшее время.

Просмотров:240 Как стало известно, Николай Алексеев, правозащитник сексуальных меньшинств и основатель гей-парада Москвы, которого также называют главным геем России, прибыл в Норильск, чтобы провести подобное мероприятие в нашем городе. Об этом 40-летний активист сообщил на своей странице в социальных сетях, а также выложил в своем аккаунте снимок официального уведомления, поданного в администрацию Норильска.В документе сказано, что 24 января в Норильске планируется проведение шествия гей-парада и двух ЛГБТ-митингов с целью привлечения внимания общества и власти к проблемам в области соблюдения прав человека, лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств. В уведомлении отмечено и предполагаемое количество участников – 200 человек. Также сообщается, что Норильск стал 172-м городом России, где предпринята попытка согласовать с властями проведение акции сексуальных меньшинств.Как и следовало ожидать, идея проведения гей-парада в нашем городе норильчанам не понравилась - в социальных сетях горожане активно обсуждают возможную акцию и осуждают его организаторов. «Приехать в рабочий город с таким предложением… Хорошо, что его по голове никто не стукнул», - заметил в комментариях один из горожан.Как отметили в администрации города, запрос Алексеева находится на рассмотрении. Решение по нему будет принято в ближайшее время.