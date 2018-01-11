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11 января 2018, 18:56



Норильчане могут выбрать территорию для первоочередного благоустройства

Горожане могут выбрать территорию, которая, по мнению горожан должна быть благоустроена в 2018 году. В перечне десять территорий: В Центральном районе: по улице Комсомольской в районе домов № 9 и №11, по Ленинскому проспекту, 19 и в районе 48 дома по ул. Талнахская. В Оганере к благоустройству предлагается пространство в районе дома № 15 а по ул. Озёрная. В Талнахе определены следующие адреса: ул. Рудная возле домов №№ 39 - 45, пустующая территория в районе улиц Маслова и Бауманская и в районе домов №№ 22 - 20 по ул. Енисейская. В Кайеркане благоустраивать предлагают: участок в районе домов №№ 9 и 15 по ул. Победы и по Первомайской возле домов 12-14-16. Принять участие в отборе могут все желающие. Для этого необходимо заполнить заявление и направить его в адрес Управления городского хозяйства Администрации города Норильска в электронной форме на адрес ugh@norilsk-city.ru, либо принести его самостоятельно: ул. Севастопольская, 7. Предложения принимаются до 9 февраля текущего года. Отдать свой голос необходимо за один вариант. К 16 февраля Общественной комиссией по развитию городской среды будет сформирован список общественных пространств, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. Финал голосования пройдет 18 марта, в день выборов Президента РФ. Результаты выбора горожан должны быть известны 20 марта. На реализацию проекта из федерального бюджета предусмотрено 19 652,0 тыс. рублей. Организатором приема является Администрация города Норильска в лице Управления городского хозяйства. Ответственное лицо Управления городского хозяйства, осуществляющее прием замечаний и предложений, – Федорова Елена Геннадьевна (контактный телефон 437050 доб. 2302, адрес электронной почты: FedorovaEG@norilsk-city.ru.

Просмотров:97 Администрация города начала прием предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».Горожане могут выбрать территорию, которая, по мнению горожан должна быть благоустроена в 2018 году. В перечне десять территорий:В Центральном районе: по улице Комсомольской в районе домов № 9 и №11, по Ленинскому проспекту, 19 и в районе 48 дома по ул. Талнахская.В Оганере к благоустройству предлагается пространство в районе дома № 15 а по ул. Озёрная.В Талнахе определены следующие адреса: ул. Рудная возле домов №№ 39 - 45, пустующая территория в районе улиц Маслова и Бауманская и в районе домов №№ 22 - 20 по ул. Енисейская.В Кайеркане благоустраивать предлагают: участок в районе домов №№ 9 и 15 по ул. Победы и по Первомайской возле домов 12-14-16.Принять участие в отборе могут все желающие. Для этого необходимо заполнить заявление и направить его в адрес Управления городского хозяйства Администрации города Норильска в электронной форме на адрес ugh@norilsk-city.ru, либо принести его самостоятельно: ул. Севастопольская, 7. Предложения принимаются до 9 февраля текущего года. Отдать свой голос необходимо за один вариант. К 16 февраля Общественной комиссией по развитию городской среды будет сформирован список общественных пространств, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году. Финал голосования пройдет 18 марта, в день выборов Президента РФ. Результаты выбора горожан должны быть известны 20 марта.На реализацию проекта из федерального бюджета предусмотрено 19 652,0 тыс. рублей. Организатором приема является Администрация города Норильска в лице Управления городского хозяйства. Ответственное лицо Управления городского хозяйства, осуществляющее прием замечаний и предложений, – Федорова Елена Геннадьевна (контактный телефон 437050 доб. 2302, адрес электронной почты: FedorovaEG@norilsk-city.ru.