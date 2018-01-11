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11 января 2018, 19:05



Число погибших в автоавариях на дорогах Норильска в 2017 году снизилось

За год на 22 % удалось снизить число аварий, произошедших на пешеходных переходах, на 5 % - число ДТП с участием пешеходов. На 6% снизилось число дорожных происшествий с участием несовершеннолетних участников движения. По данным ГИБДД, основными видами происшествий стали: столкновения транспортных средств (48 %), наезд на пешехода (29 %), опрокидывание транспортных средств (4%) и наезд на препятствие (9 %). Наиболее аварийноопасным днем ушедшего года стала суббота, в эти дни недели в Норильске зарегистрировано 33 ДТП, на понедельники пришлась 31 авария, 30 произошло по воскресеньям. Самым аварийноопасным остается время с 16 до 20 часов. Основными и сопутствующими причинами совершения ДТП стали: несоблюдение очередности проезда перекрестков, далее - нарушение правил проезда пешеходного перехода и выезд на полосу встречного движения, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:93 За 2017 год на дорогах Норильска на 20% снизилось количество погибших людей в автомобильных авариях. Всего за год произошло 190 ДТП, в результате которых получили травмы 266 человек.За год на 22 % удалось снизить число аварий, произошедших на пешеходных переходах, на 5 % - число ДТП с участием пешеходов. На 6% снизилось число дорожных происшествий с участием несовершеннолетних участников движения.По данным ГИБДД, основными видами происшествий стали: столкновения транспортных средств (48 %), наезд на пешехода (29 %), опрокидывание транспортных средств (4%) и наезд на препятствие (9 %).Наиболее аварийноопасным днем ушедшего года стала суббота, в эти дни недели в Норильске зарегистрировано 33 ДТП, на понедельники пришлась 31 авария, 30 произошло по воскресеньям. Самым аварийноопасным остается время с 16 до 20 часов.Основными и сопутствующими причинами совершения ДТП стали: несоблюдение очередности проезда перекрестков, далее - нарушение правил проезда пешеходного перехода и выезд на полосу встречного движения, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.