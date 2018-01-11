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11 января 2018, 19:36



Для рядовых горожан - события, выходящие за грань понимания, для них – обычная работа. Накануне своего профессионального праздника сотрудники норильской прокуратуры рассказали об итогах 2017 года

Другое событие всколыхнувшее общественность получило название «собачьего дела». В отношении подрядчика, занимавшегося отловом и содержанием безнадзорных животных, было заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Сейчас органы дознания проводят необходимые следственные действия, уголовное дело находится на контроле у прокуратуры города. О результатах расследования будет сообщено позднее. У норильской прокуратуры один из самых лучших показателей в крае по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с распространением и сбытом наркотиков - более 64 процентов. Большая часть наркотических дел относятся к категории темных, то есть распространяемых через интернет. Так, за прошедший год было изъято более 550 грамм синтетических наркотиков, максимальный срок наказания составил более 20 лет лишения свободы. Еще одна категория преступлений, которые никого не оставляют равнодушными - это изнасилования и действия сексуального характера, зачастую в отношении несовершеннолетних. В 2017 году было возбуждено 15 таких уголовных дел. Возраст жертв насильников колеблется от восьми до 16 лет. 60 процентов из них - эти дети из неблагополучных семей, причем, большая часть пострадавших - это мальчики. Преступниками становятся люди, приезжающие на север работать вахтовым методом или, имеющие судимость за аналогичные преступления. К сожалению, речь пока не идет о снижении количества этих преступлений, но, к счастью, их количество не увеличивается. Одно из последних уголовных дел по статье «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» было возбуждено 30 октября 2017 года. В одном из норильских подъездов 37-летний гражданин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки. Максимальный срок наказания за эти проступки достигает 20 лет. Также прокуратура занимается защитой прав граждан в сфере землепользования, охраны окружающей среды, трудового законодательства, прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, банкротстве, защитой прав несовершеннолетних и так далее. По словам заместителя прокурора города Екатерины Васильевой, за 2017 год прокуратурой города Норильска было выявлено 523 нарушения природоохранного законодательства. По результатам проверок вынесено 68 представлений, 50 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, еще 59 к административной. Нарушения коснулись законодательства об охране атмосферного воздуха, обращения с отходами, водных объектов, появления на территории Большого Норильска несанкционированных свалок и так далее. В трудовом законодательстве наблюдается снижение уровня травматизма на предприятиях. Прокуратура принимает участие при расследовании всех несчастных случаев, происходящих на производстве, а так же причин и условий при которых произошло то или иное ЧП. При этом в сфере трудового законодательства наблюдается увеличение количества обращений граждан за защитой своих прав.

Просмотров:94 Всего за год сотрудники прокуратуры возбудили более двух тысяч уголовных дел. Одним из событий 2017 года вызвавших бурю возмущения горожан стало преступление, которое было совершено 3 августа 2017 года. Отец избил свою двухмесячную дочь. В ноябре суд вынес обвинительный приговор. Подсудимый был признан виновным в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего» и ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По словам Николая Кублика, заместителя прокурора города Норильска, в настоящее время приговор в законную силу не вступил, поскольку обжалуется адвокатом подсудимого.Другое событие всколыхнувшее общественность получило название «собачьего дела». В отношении подрядчика, занимавшегося отловом и содержанием безнадзорных животных, было заведено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Сейчас органы дознания проводят необходимые следственные действия, уголовное дело находится на контроле у прокуратуры города. О результатах расследования будет сообщено позднее.У норильской прокуратуры один из самых лучших показателей в крае по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с распространением и сбытом наркотиков - более 64 процентов. Большая часть наркотических дел относятся к категории темных, то есть распространяемых через интернет. Так, за прошедший год было изъято более 550 грамм синтетических наркотиков, максимальный срок наказания составил более 20 лет лишения свободы.Еще одна категория преступлений, которые никого не оставляют равнодушными - это изнасилования и действия сексуального характера, зачастую в отношении несовершеннолетних. В 2017 году было возбуждено 15 таких уголовных дел. Возраст жертв насильников колеблется от восьми до 16 лет. 60 процентов из них - эти дети из неблагополучных семей, причем, большая часть пострадавших - это мальчики. Преступниками становятся люди, приезжающие на север работать вахтовым методом или, имеющие судимость за аналогичные преступления. К сожалению, речь пока не идет о снижении количества этих преступлений, но, к счастью, их количество не увеличивается. Одно из последних уголовных дел по статье «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» было возбуждено 30 октября 2017 года. В одном из норильских подъездов 37-летний гражданин совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней девушки. Максимальный срок наказания за эти проступки достигает 20 лет.Также прокуратура занимается защитой прав граждан в сфере землепользования, охраны окружающей среды, трудового законодательства, прав индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, банкротстве, защитой прав несовершеннолетних и так далее. По словам заместителя прокурора города Екатерины Васильевой, за 2017 год прокуратурой города Норильска было выявлено 523 нарушения природоохранного законодательства. По результатам проверок вынесено 68 представлений, 50 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, еще 59 к административной. Нарушения коснулись законодательства об охране атмосферного воздуха, обращения с отходами, водных объектов, появления на территории Большого Норильска несанкционированных свалок и так далее.В трудовом законодательстве наблюдается снижение уровня травматизма на предприятиях. Прокуратура принимает участие при расследовании всех несчастных случаев, происходящих на производстве, а так же причин и условий при которых произошло то или иное ЧП. При этом в сфере трудового законодательства наблюдается увеличение количества обращений граждан за защитой своих прав.