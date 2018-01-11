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11 января 2018, 19:55



Несколько норильчан вошли в список самых перспективных управленцев. Обновлённый состав федерального резерва управленческих кадров одобрил Владимир Путин.

Стоит отметить, что реестр обновляется довольно часто. В прошлый раз это было сделано в 2016 году. С тех пор восемь человек были назначены исполняющими обязанности глав регионов, еще четверо получили руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти. Всего новые назначения получили сорок четыре представителя резерва.

Просмотров:118 В состав резерва вошли представители федеральных и региональных государственных органов, органов местного самоуправления, иных организаций, всего 143 человека. Среди них по-прежнему значится и. о. первого заместителя губернатора Красноярского края - председателя правительства Красноярского края Виктор Томенко, который начинал свою карьеру в Норильске. Работал в компании "Норникель", прошел путь от главного бухгалтера до директора Заполярного филиала «НН». Также в списке Алексей Текслер (в 2009 году занимал пост сити-менеджера Норильска) и сенатор Андрей Клишас (2010-2012 гг. - президент ГМК «НН»).Стоит отметить, что реестр обновляется довольно часто. В прошлый раз это было сделано в 2016 году. С тех пор восемь человек были назначены исполняющими обязанности глав регионов, еще четверо получили руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти. Всего новые назначения получили сорок четыре представителя резерва.