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12 января 2018, 12:15



В России может появиться звание «Заслуженный журналист».

В свою очередь председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев добавил, что сегодня отечественные журналисты награждаются званием «Заслуженный работник культуры» или даже «Заслуженный связист», что не соответствует прямым обязанностям журналистов.

Просмотров:189 Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе своей вчерашней встречи с представителями печатных СМИ и информационных агентств. «Я уже говорил, что это подчас героическая профессия. Это вполне обоснованно. Я такое поручение сформулирую администрации президента», - отметил глава государства.В свою очередь председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев добавил, что сегодня отечественные журналисты награждаются званием «Заслуженный работник культуры» или даже «Заслуженный связист», что не соответствует прямым обязанностям журналистов.