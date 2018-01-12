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12 января 2018, 12:29



Завтра в стране будут отмечать День российской печати. Именно 13 января по указу Петра I в далеком 1703 году вышла в свет первая напечатанная газета «Ведомости».

Подписка на газетные издания, в том числе и иностранные, появилась в России в 1870 году, и к 1914 году выходило свыше трех тысяч таких экземпляров. В 1917 году День российской печати начали отмечать 5 мая, поскольку в этот день вышел первый номер газеты «Правда». Однако в 1992 году по указу президента РФ дату праздника вновь изменили на 13 января. Сейчас среди населения все популярнее становятся электронные СМИ. И согласно данным исследования, проведенного ВЦИОМ, голоса приверженцев печатных изданий и интернет-версий газет и журналов разделились практически поровну. При этом каждый пятый россиянин готов полностью отказаться от традиционной прессы в пользу электронных СМИ. Чтобы выжить в современном мире, газеты открыли электронные версии своих изданий. Однако о полном отказе от бумажных изданий СМИ говорить еще слишком рано. Как показал опрос, электронные медиа наиболее популярны среди молодых людей (70-74% респондентов от 18 до 34 лет), а также москвичей и петербуржцев (58%), старшее же поколение не готово совсем оказаться от бумажных источников. Более того, за последние несколько лет роста популярности интернет-версий изданий в массовой аудитории не произошло: в 2014-м к электронным источникам обращались 58%, в 2017-м — 54%, указано в материалах ВЦИОМ.

Просмотров:218 Долгое время газета постоянного названия не имела. Иногда она именовалась «Российские ведомости», «Ведомости московские» (если речь шла только о московских новостях) и т.д. В первом выпуске было рассказано о военных и политических делах всей страны. И название его было весьма длинным: «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». Сама газета издавалась сначала в Москве, а затем в Санкт-Петербурге.Подписка на газетные издания, в том числе и иностранные, появилась в России в 1870 году, и к 1914 году выходило свыше трех тысяч таких экземпляров.В 1917 году День российской печати начали отмечать 5 мая, поскольку в этот день вышел первый номер газеты «Правда». Однако в 1992 году по указу президента РФ дату праздника вновь изменили на 13 января.Сейчас среди населения все популярнее становятся электронные СМИ. И согласно данным исследования, проведенного ВЦИОМ, голоса приверженцев печатных изданий и интернет-версий газет и журналов разделились практически поровну. При этом каждый пятый россиянин готов полностью отказаться от традиционной прессы в пользу электронных СМИ.Чтобы выжить в современном мире, газеты открыли электронные версии своих изданий. Однако о полном отказе от бумажных изданий СМИ говорить еще слишком рано. Как показал опрос, электронные медиа наиболее популярны среди молодых людей (70-74% респондентов от 18 до 34 лет), а также москвичей и петербуржцев (58%), старшее же поколение не готово совсем оказаться от бумажных источников.Более того, за последние несколько лет роста популярности интернет-версий изданий в массовой аудитории не произошло: в 2014-м к электронным источникам обращались 58%, в 2017-м — 54%, указано в материалах ВЦИОМ.