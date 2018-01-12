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12 января 2018, 15:32



Будущих абитуриеннтов СПбГУ приглашают на онлайн-вебинар, который пройдет в публичной библиотеке Норильска 18 января

Представители СПбГУ расскажут о новом портфеле образовательных программ и правилах приема в этом году, контрольных цифрах и минимальных баллах. Будет также предоставлена информация о возможностях проведения научных исследований, ресурсных центрах и лабораториях Научного парка, Олимпиаде школьников СПбГУ и льготах, которые она предоставляет, об участии в программах академической мобильности и многом другом. В режиме онлайн можно будет задать интересующие вас вопросы. Телефон для справок: 46-13-41.

Просмотров:187 Тема общения: «Поступление в Санкт-Петербургский государственный университет». Особенности приема в 2018 году». Встреча пройдет в рамках профориентационного клуба «Карьера», начало в 17-00.Представители СПбГУ расскажут о новом портфеле образовательных программ и правилах приема в этом году, контрольных цифрах и минимальных баллах. Будет также предоставлена информация о возможностях проведения научных исследований, ресурсных центрах и лабораториях Научного парка, Олимпиаде школьников СПбГУ и льготах, которые она предоставляет, об участии в программах академической мобильности и многом другом. В режиме онлайн можно будет задать интересующие вас вопросы. Телефон для справок: 46-13-41.