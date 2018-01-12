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12 января 2018, 15:32

Будущих абитуриеннтов СПбГУ приглашают на онлайн-вебинар, который пройдет в публичной библиотеке Норильска 18 января


Тема общения: «Поступление в Санкт-Петербургский государственный университет». Особенности приема в 2018 году». Встреча пройдет в рамках профориентационного клуба «Карьера», начало в 17-00.
Представители СПбГУ расскажут о новом портфеле образовательных программ и правилах приема в этом году, контрольных цифрах и минимальных баллах. Будет также предоставлена информация о возможностях проведения научных исследований, ресурсных центрах и лабораториях Научного парка, Олимпиаде школьников СПбГУ и льготах, которые она предоставляет, об участии в программах академической мобильности и многом другом. В режиме онлайн можно будет задать интересующие вас вопросы. Телефон для справок: 46-13-41.

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    Список новостей

 12 января 2018 
18:23   Завтра в Норильске заканчивается полярная ночь. 45 суток норильчне не выдели солнца 17:57   Гей-парада в Норильске не будет! Администрация города дала официальный ответ на запрос представителей ЛГБТ о проведении мероприятий на территории НПР
17:43   Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новому направлению Норильск – Самара – Баку – Самара - Норильск 17:36   Сегодня Заполярная правда подвела итоги он-лайн конкурса «Новогодний дружок». Фото своих поделок на сайт газеты выложили около трех сотен юных норильчан
15:44   VI лаборатория современной драматургии «Полярка» пройдет в Норильске с 19 по 28 января 15:32   Будущих абитуриеннтов СПбГУ приглашают на онлайн-вебинар, который пройдет в публичной библиотеке Норильска 18 января
12:29   Завтра в стране будут отмечать День российской печати. Именно 13 января по указу Петра I в далеком 1703 году вышла в свет первая напечатанная газета «Ведомости». 12:15   В России может появиться звание «Заслуженный журналист».

 11 января 2018 
19:55   Несколько норильчан вошли в список самых перспективных управленцев. Обновлённый состав федерального резерва управленческих кадров одобрил Владимир Путин. 19:36   Для рядовых горожан - события, выходящие за грань понимания, для них – обычная работа. Накануне своего профессионального праздника сотрудники норильской прокуратуры рассказали об итогах 2017 года.
19:05   Число погибших в автоавариях на дорогах Норильска в 2017 году снизилось. 18:56   Норильчане могут выбрать территорию для первоочередного благоустройства.
18:04   Пройдет ли гей-парад в Норильске? Заявление о проведении мероприятий в нашем городе подал известный ЛГБТ-активист Николай Алексеев. 17:19   Сегодня Центр милосердия Норильска провел очередную святочную акцию, приурочив ее к дню памяти убиенных младенцев, который церковь отмечает 11 января.
17:12   70-летие со дня рождения замечательного норильского поэта, почетного гражданина города Юрия Бариева норильчане отметят юбилейным вечером памяти 12 января в публичной библиотеке. 15:00   Творчество молодых. Шестой этап открытого творческого проекта «Погружение» состоится 13 января 2018 года в 16 часов в Музее Норильска (Ленинский пр., 14).
12:21   Результат закреплён. МФК «Норильский никель» на своей площадке побеждает «Автодор» во второй встрече двухматчевого противостояния - 4:3. 12:19   Открытие молодой ученой из Уфы поможет решит проблему коррозии металлов на Крайнем Севере. Выпускница химфака придумала уникальное полимерное покрытие.
11:56   Художник из Перми поделится с норильчанами «Теплом внутри». PolArt-резиденция Музея Норильска представляет второго резидента творческого сезона 2017-2018. 11:52   МРОТ приравняют к прожиточному минимуму. Соответствующий законопроект по указанию премьер-министра профильные ведомства должны подготовить к 20 мая.
11:31   В Норильске введен карантин. Указ об установлении ограничительных мероприятий по заболеванию – бешенству животных на территории города подписал врио губернатора края Александр Усс.

 10 января 2018 
17:33   Норильск присоединился к сбору подписей для выдвижения Владимира Путина президентом России. 17:24   Оперативники задержали подозреваемого в краже, совершенной накануне новогодних праздников.
16:38   На днях в Норильск с рабочим визитом прибудет новый заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов. 14:56   Льготная ипотека для семей с детьми. Правительство утвердило правила господдержки.
14:49   «Вмерзают слова в морозную стынь». На вечер памяти Юрия Бариева норильчан приглашает ЦЛТ «Водолей». 13:28   «Таймырский ПРОФИ» помогает старшеклассникам определиться с выбором профессии. Муниципальный проект работает в Дудинке третий год.
12:55   Жителя Норильска, подозреваемого в мошенничестве, объявили в федеральный розыск. 11:52   Начинаем год с победы. МФК «Норильский никель» переиграл МФК «Автодор» - 2:0.

 9 января 2018 
18:00   Норильск на новогодних каникулах завалило снегом. Коммунальные службы не справлялись с очисткой дворов. 17:42   В Норильске подвели итоги конкурса детского рисунка «Волшебный сундук!».
17:25   С 7 до 19 января у православных христиан длятся Святки. Норильские сестры милосердия посетили детский дом в Дудинке. 17:24   Маленький норильчанин Влад Якушев проходит очередной курс реабилитации. Деньги на дорогостоящее лечение собрали жители Норильска в ходе благотворительной ярмарки «Подарошная».
17:05   Рождество Христово православные христиане Большого Норильска отметили сразу в нескольких храмах города, в том числе в храме Святителя Луки и даже в часовне, что находится при ОИК-30. 14:13   За первую неделю января инспекторы ГИБДД выявили на дорогах Норильска около 500 нарушений.
14:09   Две миниатюрные девочки и один крупный мальчик - родильный дом Норильска «собирает» новогодний «урожай». 13:56   Вызовов меньше, но проблем больше. Работу норильской станции скорой помощи в новогодние праздники осложняли обильные снегопады и пурга.
12:58   Все на мини-футбол! Сегодня вечером МФК «Норильский никель» проведет первую в этом году игру. 12:55   150 полицейских охраняли порядок в Норильске в новогодние праздники. Во время праздничных мероприятий нарушений правопорядка в городе не допущено.
12:52   Новогодние салюты прошли без происшествий. Пожнадзор Норильска подвел итоги новогодних праздников. 12:21   Почти 120 тысяч тонн снега вывезли с норильских дорог за 10 праздничных дней (с 30 декабря).
12:07   Ждем морозов! За восемь праздничных дней в Норильске выпало больше месячной нормы осадков. 11:01   Следующие длинные выходные ждут норильчан в феврале.
10:49   После ссоры с приятелем житель Норильска решил отомстить и поджег автомобиль. 10:38   Житель Норильска может лишиться свободы за кражу кабеля.

 29 декабря 2017 
12:12   Норильчан ждут активные новогодние каникулы. Культурные и спортивные мероприятия подготовлены во всех районах города. 11:49   Завершился I тур городского конкурса на лучшую песню о Норильске «Мой любимый город», посвященного 65-летию города.
11:41   Норильские полицейские обеспечат общественный порядок в городе в новогодние праздники/

 28 декабря 2017 
18:43   Дружно елку нарядили…Сегодня в редакции рекламной газеты «зпПЛЮС» закончился прием работ на конкурс «Новогодний дружок» 18:39   Праздник в каждый дом. Волонтеры и сестры милосердия в преддверии Нового года посетили одиноких стариков




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