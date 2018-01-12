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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:23 Завтра в Норильске заканчивается полярная ночь. 45 суток норильчне не выдели солнца
17:57 Гей-парада в Норильске не будет! Администрация города дала официальный ответ на запрос представителей ЛГБТ о проведении мероприятий на территории НПР
17:43 Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новому направлению Норильск – Самара – Баку – Самара - Норильск
17:36 Сегодня Заполярная правда подвела итоги он-лайн конкурса «Новогодний дружок». Фото своих поделок на сайт газеты выложили около трех сотен юных норильчан
15:44 VI лаборатория современной драматургии «Полярка» пройдет в Норильске с 19 по 28 января
15:32 Будущих абитуриеннтов СПбГУ приглашают на онлайн-вебинар, который пройдет в публичной библиотеке Норильска 18 января
12:29 Завтра в стране будут отмечать День российской печати. Именно 13 января по указу Петра I в далеком 1703 году вышла в свет первая напечатанная газета «Ведомости».
12:15 В России может появиться звание «Заслуженный журналист».
19:55 Несколько норильчан вошли в список самых перспективных управленцев. Обновлённый состав федерального резерва управленческих кадров одобрил Владимир Путин.
19:36 Для рядовых горожан - события, выходящие за грань понимания, для них – обычная работа. Накануне своего профессионального праздника сотрудники норильской прокуратуры рассказали об итогах 2017 года.
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