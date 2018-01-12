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12 января 2018, 15:44



VI лаборатория современной драматургии «Полярка» пройдет в Норильске с 19 по 28 января

«Утопия враждебна свободе», отмечал философ Николай Бердяев, размышляя о судьбе России и русской революции. Может, именно потому Антиутопия стала так популярна в творчестве русских писателей и драматургов ХХ - ХХI веков. Мечта и реальность, пафос и ирония, порыв и страх, удерживающий от безоглядных поступков и непродуманных»: над пьесой «Утопия» Михаила Дурненкова будет работать режиссер Тимур Файрузов, «Экспонатами» Вячеслава Дурненкова займется режиссер Дмитрий Зимин, а режиссер Эцис Гиртс поставит эскиз по «Безумцу» Яна Тятте. Билетов на эскизы осталось совсем немного. Стоит поспешить. В рамках лаборатории пройдут дни Прибалтийских стран (в 2018 году отмечается 100-летие независимости Эстонии, Латвии, Литвы), так что в Норильск прибудет представительная делегация. Творческий план пополнится показом художественного фильма эстонского режиссера Элмо Нюганена «1944», посвященного Второй мировой войне, встречей с известным литовским прозаиком, драматургом и режиссером Мариюсом Ивашкявичюсом, обсуждением эскиза латышского режиссера Эциса Гиртса и другими событиям. «Полярка-2018» вместит в себя и спектакли нашего театра: «Жди меня… и я вернусь» В. Зуева, «Человек из Подольска» Д. Данилова (режиссер Анна Бабанова). Церемония открытия лаборатории пройдет 25 января в 18.00.

Просмотров:142 Тема этого года – «Утопия/Антиутопия». В программе - выставка, лекции, мастер-классы, показы и обсуждения эскизов, спектаклей и впервые - даже кинофильма. Зрителей ожидают встречи со столичными критиками и интересными режиссерами.«Утопия враждебна свободе», отмечал философ Николай Бердяев, размышляя о судьбе России и русской революции. Может, именно потому Антиутопия стала так популярна в творчестве русских писателей и драматургов ХХ - ХХI веков.Мечта и реальность, пафос и ирония, порыв и страх, удерживающий от безоглядных поступков и непродуманных»: над пьесой «Утопия» Михаила Дурненкова будет работать режиссер Тимур Файрузов, «Экспонатами» Вячеслава Дурненкова займется режиссер Дмитрий Зимин, а режиссер Эцис Гиртс поставит эскиз по «Безумцу» Яна Тятте. Билетов на эскизы осталось совсем немного. Стоит поспешить.В рамках лаборатории пройдут дни Прибалтийских стран (в 2018 году отмечается 100-летие независимости Эстонии, Латвии, Литвы), так что в Норильск прибудет представительная делегация. Творческий план пополнится показом художественного фильма эстонского режиссера Элмо Нюганена «1944», посвященного Второй мировой войне, встречей с известным литовским прозаиком, драматургом и режиссером Мариюсом Ивашкявичюсом, обсуждением эскиза латышского режиссера Эциса Гиртса и другими событиям.«Полярка-2018» вместит в себя и спектакли нашего театра: «Жди меня… и я вернусь» В. Зуева, «Человек из Подольска» Д. Данилова (режиссер Анна Бабанова). Церемония открытия лаборатории пройдет 25 января в 18.00.