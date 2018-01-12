Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 января 2018, 17:36



Сегодня Заполярная правда подвела итоги он-лайн конкурса «Новогодний дружок». Фото своих поделок на сайт газеты выложили около трех сотен юных норильчан

Полюбоваться на милые шедевры, ознакомиться с подробным списком победителей и спонсоров можно и сейчас на странице конкурса http://foto.gazetazp.ru/konkurs.php Члены жюри ввели дополнительные номинации, так как достойных работ, как всегда было превеликое множество. Первое место в номинации «Интернет-звезда» завоевала собачка Гаврюша, сделанная Полиной Кожевниковой. Ее результат- 3192 лайка. На втором месте работа Никиты Омелькова «Мороз, красный нос», на третьем – Ева Каминская и ее чудо-ёлочка. В номинации «Оригинальный сувенир» первое место заняли: Давид Лесогор и Полина Лебедева. За номинацию «Символ года» дипломы первой степени вручат Еве Толоконниковой и Альбине Ковальчук. Авторы четырнадцати работ, которые были отобраны для участия в благотворительной ярмарке «Добрый Норильск» также удостоены дипломов первой степени: Миша Грицишин, Матвей Монолов, Валентин Изотов и др. Победителей ждут дипломы и подарки от спонсоров: творческие наборы, сувениры, игрушки, книжки. Награждение состоится 20 января в 14.00 в конференц-зале Публичной библиотеки (пр. Ленинский 20а).

Просмотров:136 Конкурс стартовал в середине декабря. Творческий фотопоединок, между юными участниками собрал в этот раз около тридцати тысяч лайков. Рукотворные поделки ребятишек стали украшением нашей корпоративной елки и сайта gazetazp.ruПолюбоваться на милые шедевры, ознакомиться с подробным списком победителей и спонсоров можно и сейчас на странице конкурса http://foto.gazetazp.ru/konkurs.phpЧлены жюри ввели дополнительные номинации, так как достойных работ, как всегда было превеликое множество.Первое место в номинации «Интернет-звезда» завоевала собачка Гаврюша, сделанная Полиной Кожевниковой. Ее результат- 3192 лайка. На втором месте работа Никиты Омелькова «Мороз, красный нос», на третьем – Ева Каминская и ее чудо-ёлочка. В номинации «Оригинальный сувенир» первое место заняли: Давид Лесогор и Полина Лебедева. За номинацию «Символ года» дипломы первой степени вручат Еве Толоконниковой и Альбине Ковальчук.Авторы четырнадцати работ, которые были отобраны для участия в благотворительной ярмарке «Добрый Норильск» также удостоены дипломов первой степени: Миша Грицишин, Матвей Монолов, Валентин Изотов и др.Победителей ждут дипломы и подарки от спонсоров: творческие наборы, сувениры, игрушки, книжки. Награждение состоится 20 января в 14.00 в конференц-зале Публичной библиотеки (пр. Ленинский 20а).