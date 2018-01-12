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12 января 2018, 17:43



Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новому направлению Норильск – Самара – Баку – Самара - Норильск

Новые рейсы будут выполняться еженедельно и не только пополнят географию прямых рейсов из Норильска рейсом в Самару, но и увеличит количество частот из Норильска в Баку до 2 рейсов в неделю. В настоящий момент авиакомпания NordStar также выполняет рейсы в Баку через Уфу по пятницам. Вылет из Норильска в Самару будет выполняться по понедельникам в 14:00, прибытие в аэропорт Самары в 15:20, вылет в Баку в 17:55, прибытие в 20:30. Рейс в обратном направлении из Баку в Самару будет также отправляться по понедельникам в 22:30 с прибытием в Самару в 01:10 следующих суток, вылет из Самары в Норильск в 03:20 вторника, прибытие в Норильск в 10:15 (время вылета и прибытия рейсов указано местное). Рейсы по новым направлениям будут выполняться на современных комфортабельных воздушных судах Boeing 737 – 800.

Просмотров:128 Рейсы начнут выполняться с 05 марта 2018 года. Оформление билетов ведется на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru и в билетных агентствах, сообщает пресс-служба авиакомпании.Новые рейсы будут выполняться еженедельно и не только пополнят географию прямых рейсов из Норильска рейсом в Самару, но и увеличит количество частот из Норильска в Баку до 2 рейсов в неделю. В настоящий момент авиакомпания NordStar также выполняет рейсы в Баку через Уфу по пятницам.Вылет из Норильска в Самару будет выполняться по понедельникам в 14:00, прибытие в аэропорт Самары в 15:20, вылет в Баку в 17:55, прибытие в 20:30. Рейс в обратном направлении из Баку в Самару будет также отправляться по понедельникам в 22:30 с прибытием в Самару в 01:10 следующих суток, вылет из Самары в Норильск в 03:20 вторника, прибытие в Норильск в 10:15 (время вылета и прибытия рейсов указано местное). Рейсы по новым направлениям будут выполняться на современных комфортабельных воздушных судах Boeing 737 – 800.