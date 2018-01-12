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12 января 2018, 17:57

Гей-парада в Норильске не будет! Администрация города дала официальный ответ на запрос представителей ЛГБТ о проведении мероприятий на территории НПР


В Администрацию города Норильска поступило три уведомления о проведении публичных мероприятий в форме митинга и шествий (на площади Театральной 24.01.2018 с 10:00 до 11:00, с 17:00 до 18:00, по улице Талнахской, от ул. 50 лет Октября до площади Газовиков с 13:00 до 15:00 24.01.2018). Заявитель в качестве целей указал: призыв к соблюдению конституционного права сексуальных и гендерных меньшинств на свободу мирных собраний в России; поддержка толерантного отношения и соблюдение прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России; поддержка положения предвыборной программы одного из кандидатов в президента РФ о необходимости отменить законы, ограничивающие права людей по полу, сексуальной ориентации, по месту рождения, наличию других гражданств, судимости (за исключением случаев национальной безопасности).
Администрацией города Норильска выявлены цели, нарушающие запреты, предусмотренные пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – ФЗ № 436-ФЗ), частью 1 статьи 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 124-ФЗ).
В частности, статьей 5 ФЗ № 436-ФЗ определены виды информации, причиняющие вред здоровью и (или) развитию детей. Согласно пункту 4 части 2 статьи 5 ФЗ № 436-ФЗ информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи, является запрещенной для распространения среди детей.
Содержание уведомлений дает основания предполагать, что цели запланированного публичного мероприятия не соответствуют положениям Конституции РФ и нарушают запреты, предусмотренные законодательством РФ.
На основании результатов рассмотрения уведомлений, Администрацией города Норильска отказано в согласовании проведения публичных мероприятий до устранения несоответствия указанных противоправных целей.

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