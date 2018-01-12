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12 января 2018, 17:57



Гей-парада в Норильске не будет! Администрация города дала официальный ответ на запрос представителей ЛГБТ о проведении мероприятий на территории НПР

Администрацией города Норильска выявлены цели, нарушающие запреты, предусмотренные пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – ФЗ № 436-ФЗ), частью 1 статьи 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 124-ФЗ). В частности, статьей 5 ФЗ № 436-ФЗ определены виды информации, причиняющие вред здоровью и (или) развитию детей. Согласно пункту 4 части 2 статьи 5 ФЗ № 436-ФЗ информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи, является запрещенной для распространения среди детей. Содержание уведомлений дает основания предполагать, что цели запланированного публичного мероприятия не соответствуют положениям Конституции РФ и нарушают запреты, предусмотренные законодательством РФ. На основании результатов рассмотрения уведомлений, Администрацией города Норильска отказано в согласовании проведения публичных мероприятий до устранения несоответствия указанных противоправных целей.

Просмотров:220 В Администрацию города Норильска поступило три уведомления о проведении публичных мероприятий в форме митинга и шествий (на площади Театральной 24.01.2018 с 10:00 до 11:00, с 17:00 до 18:00, по улице Талнахской, от ул. 50 лет Октября до площади Газовиков с 13:00 до 15:00 24.01.2018). Заявитель в качестве целей указал: призыв к соблюдению конституционного права сексуальных и гендерных меньшинств на свободу мирных собраний в России; поддержка толерантного отношения и соблюдение прав и свобод лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств в России; поддержка положения предвыборной программы одного из кандидатов в президента РФ о необходимости отменить законы, ограничивающие права людей по полу, сексуальной ориентации, по месту рождения, наличию других гражданств, судимости (за исключением случаев национальной безопасности).Администрацией города Норильска выявлены цели, нарушающие запреты, предусмотренные пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – ФЗ № 436-ФЗ), частью 1 статьи 14 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 124-ФЗ).В частности, статьей 5 ФЗ № 436-ФЗ определены виды информации, причиняющие вред здоровью и (или) развитию детей. Согласно пункту 4 части 2 статьи 5 ФЗ № 436-ФЗ информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи, является запрещенной для распространения среди детей.Содержание уведомлений дает основания предполагать, что цели запланированного публичного мероприятия не соответствуют положениям Конституции РФ и нарушают запреты, предусмотренные законодательством РФ.На основании результатов рассмотрения уведомлений, Администрацией города Норильска отказано в согласовании проведения публичных мероприятий до устранения несоответствия указанных противоправных целей.