Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 января 2018, 18:23



Завтра в Норильске заканчивается полярная ночь. 45 суток норильчне не выдели солнца

С 13 января наступает период смены дня и ночи. Увидеть край солнечного диска в ближайшие дни мешают горы. Не видно сейчас и солнечного зарева – мешает густой морозный туман. Но норильчне знают, солнышко уже совсем рядом и ждут его с нетермением. Первыми его увидят жители Талнаха, а примерно через неделю и норильчане. Промежуток смены дня и ночи продлится до 27 марта. Затем наступит период сумеречных и белых ночей, а с 19 мая по 25 июля в Норильске установится полярный день.

Просмотров:163 С 30 ноября, когда солнце на долгий период скрылось за горизонтом, светлое время суток в городе составляло всего пару часов.С 13 января наступает период смены дня и ночи. Увидеть край солнечного диска в ближайшие дни мешают горы. Не видно сейчас и солнечного зарева – мешает густой морозный туман. Но норильчне знают, солнышко уже совсем рядом и ждут его с нетермением. Первыми его увидят жители Талнаха, а примерно через неделю и норильчане.Промежуток смены дня и ночи продлится до 27 марта. Затем наступит период сумеречных и белых ночей, а с 19 мая по 25 июля в Норильске установится полярный день.