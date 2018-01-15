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15 января 2018, 11:18



Похулиганить безнаказанно не получилось. Полицейские установили подростков, разбивших платежный терминал в одном из павильонов Норильска.

В отношении молодого человека, достигшего возраста административной ответственности, составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», санкция которой влечет наложение штрафа в размере до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, а также по статье 6.24 «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», санкцией которой предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. Для принятия окончательного решения материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних г. Норильска. Оба подростка поставлены полицейскими на профилактический учет. Их родители полностью возместили ущерб, нанесенный владельцу терминала, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Полицейские также установили, что подростки сами выложили в сеть свидетельство своих противоправных действий. Автором видеозаписи стал 18-летний приятель правонарушителей. В тот же день видео удалили, но оно уже получило распространение в популярных пабликах.

Просмотров:208 Видео, на котором двое подростков разбивают монитор платежного терминала, расположенного в одном из остановочных пунктов Центрального района Норильска, появилось в социальных сетях на минувшей неделе. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 ОМВД России по г. Норильску установили личности нарушителей общественного порядка. Ими оказались подростки 2001 и 2002 г. р.В отношении молодого человека, достигшего возраста административной ответственности, составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», санкция которой влечет наложение штрафа в размере до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, а также по статье 6.24 «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», санкцией которой предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. Для принятия окончательного решения материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних г. Норильска.Оба подростка поставлены полицейскими на профилактический учет. Их родители полностью возместили ущерб, нанесенный владельцу терминала, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Полицейские также установили, что подростки сами выложили в сеть свидетельство своих противоправных действий. Автором видеозаписи стал 18-летний приятель правонарушителей. В тот же день видео удалили, но оно уже получило распространение в популярных пабликах.