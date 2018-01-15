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15 января 2018, 11:36



Размер выплат на первенцев утверждается в каждом регионе. В Норильске он составит немногим более 16 тысяч рублей.

Размер прожиточного минимума за II квартал 2017 года установлен постановлением правительства Красноярского края. Размер ежемесячного пособия будет равняться размеру прожиточного минимума для детей, установленного на соответствующей территории края. Таким образом, в 2018 году размер ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка для жителей Красноярска составит 11 310 рублей, для жителей Норильска - 16 135 рублей. В Норильске право на выплату получат семьи из тех человек, совокупный доход которых не превышает 74 529 рублей. Для одинокой мамочки с первенцем максимальный доход не должен превышать 49 686 рублей. Для назначения ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первенца необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства и предоставить документы, удостоверяющие личность родителей, свидетельство о регистрации ребенка, справку о доходах родителей за 12 месяцев, реквизиты банковского счета. Если заявление подано в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, ежемесячное пособие будет выплачиваться со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

Просмотров:290 Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», предоставляющий право на выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, вступил в силу с 1 января 2018 года. Пособие будет выплачиваться ежемесячно до достижения ребенком 1,5 лет. Право на выплату при появлении первенца имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 прожиточных минимума трудоспособного населения, установленного за второй квартал предшествующего года. К примеру, в Красноярске он составляет 11 506 рублей, а в Норильске - 16 562 руб., сообщает НИА-Красноярск.Размер прожиточного минимума за II квартал 2017 года установлен постановлением правительства Красноярского края. Размер ежемесячного пособия будет равняться размеру прожиточного минимума для детей, установленного на соответствующей территории края. Таким образом, в 2018 году размер ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка для жителей Красноярска составит 11 310 рублей, для жителей Норильска - 16 135 рублей.В Норильске право на выплату получат семьи из тех человек, совокупный доход которых не превышает 74 529 рублей. Для одинокой мамочки с первенцем максимальный доход не должен превышать 49 686 рублей.Для назначения ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первенца необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства и предоставить документы, удостоверяющие личность родителей, свидетельство о регистрации ребенка, справку о доходах родителей за 12 месяцев, реквизиты банковского счета. Если заявление подано в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, ежемесячное пособие будет выплачиваться со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.