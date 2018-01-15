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15 января 2018, 12:37



В 2017 году авиакомпания NordStar перевезла около 1,5 миллиона пассажиров. Ремонт полосы аэропорта «Норильск» не помешал превышению показателей пассажироперевозок за 2016 год.

За 12 месяцев 2017 года воздушные суда авиакомпании совершили 14 020 самолето-вылетов, суммарный налет составил 41 581 летный час, что на 5% выше данных по налету 2016 года. Объем груза и почтовых отправлений, перевезенных самолетами NordStar, составил 4240 тонн. Высокие показатели производственной деятельности стали результатом открытия ряда новых направлений и эффективного использования авиапарка, в том числе в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» в летний период 2017 года. Проект по перевозке жителей Норильского промышленного района в период реконструкции был признан одним из главных достижений компании и назван беспрецедентным и уникальным для российской авиации. В период реконструкции ВПП норильского аэропорта в течение 3,5 месяцев успешно осуществлялась перевозка жителей Норильска по трем направлениям – в Красноярск, в Москву и в Новый Уренгой. Успешная реализация данного проекта обеспечила возможность отправиться к местам летнего отдыха более чем для 105 тысяч жителей Норильска. Одной из главных задач 2018 года для авиакомпании NordStar является выполнение программы полетов из Норильска в период третьего, завершающего этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» в период с 4 июня по 22 сентября 2018 года. В данный период запланировано выполнение рейсов из Норильска в Красноярск и Москву с учетом ограничений, накладываемых строительными работами на ВПП и перроне. Также в планах авиакомпании NordStar на текущий год дальнейшее развитие географии полетов, поддержание неизменно высокого уровня безопасности полетов и уровня сервиса обслуживания пассажиров, расширение спектра дополнительных услуг и сервисов для пассажиров, а также запуск новых предложений для часто летающих пассажиров – участников программы лояльности «Летать легко!».

Просмотров:220 Авиакомпания NordStar подвела итоги деятельности за 2017 год. На своих рейсах в прошедшем году компания перевезла более 1 млн 481 тыс. пассажиров, что на 15% превышает показатели 2016 года. Пассажирооборот также вырос на 12,2% по сравнению с 2016 годом и составил 3 069 018 тыс. пассажиро-километров, говорится в пресс-релизе авиакомпании.За 12 месяцев 2017 года воздушные суда авиакомпании совершили 14 020 самолето-вылетов, суммарный налет составил 41 581 летный час, что на 5% выше данных по налету 2016 года. Объем груза и почтовых отправлений, перевезенных самолетами NordStar, составил 4240 тонн.Высокие показатели производственной деятельности стали результатом открытия ряда новых направлений и эффективного использования авиапарка, в том числе в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» в летний период 2017 года. Проект по перевозке жителей Норильского промышленного района в период реконструкции был признан одним из главных достижений компании и назван беспрецедентным и уникальным для российской авиации. В период реконструкции ВПП норильского аэропорта в течение 3,5 месяцев успешно осуществлялась перевозка жителей Норильска по трем направлениям – в Красноярск, в Москву и в Новый Уренгой. Успешная реализация данного проекта обеспечила возможность отправиться к местам летнего отдыха более чем для 105 тысяч жителей Норильска.Одной из главных задач 2018 года для авиакомпании NordStar является выполнение программы полетов из Норильска в период третьего, завершающего этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» в период с 4 июня по 22 сентября 2018 года. В данный период запланировано выполнение рейсов из Норильска в Красноярск и Москву с учетом ограничений, накладываемых строительными работами на ВПП и перроне.Также в планах авиакомпании NordStar на текущий год дальнейшее развитие географии полетов, поддержание неизменно высокого уровня безопасности полетов и уровня сервиса обслуживания пассажиров, расширение спектра дополнительных услуг и сервисов для пассажиров, а также запуск новых предложений для часто летающих пассажиров – участников программы лояльности «Летать легко!».