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15 января 2018, 12:37

В 2017 году авиакомпания NordStar перевезла около 1,5 миллиона пассажиров. Ремонт полосы аэропорта «Норильск» не помешал превышению показателей пассажироперевозок за 2016 год.


Авиакомпания NordStar подвела итоги деятельности за 2017 год. На своих рейсах в прошедшем году компания перевезла более 1 млн 481 тыс. пассажиров, что на 15% превышает показатели 2016 года. Пассажирооборот также вырос на 12,2% по сравнению с 2016 годом и составил 3 069 018 тыс. пассажиро-километров, говорится в пресс-релизе авиакомпании.
За 12 месяцев 2017 года воздушные суда авиакомпании совершили 14 020 самолето-вылетов, суммарный налет составил 41 581 летный час, что на 5% выше данных по налету 2016 года. Объем груза и почтовых отправлений, перевезенных самолетами NordStar, составил 4240 тонн.
Высокие показатели производственной деятельности стали результатом открытия ряда новых направлений и эффективного использования авиапарка, в том числе в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» в летний период 2017 года. Проект по перевозке жителей Норильского промышленного района в период реконструкции был признан одним из главных достижений компании и назван беспрецедентным и уникальным для российской авиации. В период реконструкции ВПП норильского аэропорта в течение 3,5 месяцев успешно осуществлялась перевозка жителей Норильска по трем направлениям – в Красноярск, в Москву и в Новый Уренгой. Успешная реализация данного проекта обеспечила возможность отправиться к местам летнего отдыха более чем для 105 тысяч жителей Норильска.
Одной из главных задач 2018 года для авиакомпании NordStar является выполнение программы полетов из Норильска в период третьего, завершающего этапа реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» в период с 4 июня по 22 сентября 2018 года. В данный период запланировано выполнение рейсов из Норильска в Красноярск и Москву с учетом ограничений, накладываемых строительными работами на ВПП и перроне.
Также в планах авиакомпании NordStar на текущий год дальнейшее развитие географии полетов, поддержание неизменно высокого уровня безопасности полетов и уровня сервиса обслуживания пассажиров, расширение спектра дополнительных услуг и сервисов для пассажиров, а также запуск новых предложений для часто летающих пассажиров – участников программы лояльности «Летать легко!».

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20:16   Лекции для православных норильчан от матушки. Необычно прошли рождественские святки в приходе Свято-Троицкого храма района Талнах 20:04   В корпоративном университете «Норникеля» продолжается работа очередной трехдневной обучающей сессии для участников курса «Социальное предпринимательство»
18:20   Театр для маленьких норильчан станет еще ближе и доступнее. 17:51   Сегодня вечером МФК «Норильский никель» сразится в полуфинальном матче Кубка России.
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12:37   В 2017 году авиакомпания NordStar перевезла около 1,5 миллиона пассажиров. Ремонт полосы аэропорта «Норильск» не помешал превышению показателей пассажироперевозок за 2016 год. 11:36   Размер выплат на первенцев утверждается в каждом регионе. В Норильске он составит немногим более 16 тысяч рублей.
11:18   Похулиганить безнаказанно не получилось. Полицейские установили подростков, разбивших платежный терминал в одном из павильонов Норильска.

 12 января 2018 
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17:43   Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов по новому направлению Норильск – Самара – Баку – Самара - Норильск. 17:36   Сегодня "Заполярная правда" подвела итоги онлайн-конкурса «Новогодний дружок». Фото своих поделок на сайт газеты выложили около трех сотен юных норильчан.
15:44   VI лаборатория современной драматургии «Полярка» пройдет в Норильске с 19 по 28 января. 15:32   Будущих абитуриеннтов СПбГУ приглашают на онлайн-вебинар, который пройдет в публичной библиотеке Норильска 18 января.
12:29   Завтра в стране будут отмечать День российской печати. Именно 13 января по указу Петра I в далеком 1703 году вышла в свет первая напечатанная газета «Ведомости». 12:15   В России может появиться звание «Заслуженный журналист».

 11 января 2018 
19:55   Несколько норильчан вошли в список самых перспективных управленцев. Обновлённый состав федерального резерва управленческих кадров одобрил Владимир Путин. 19:36   Для рядовых горожан - события, выходящие за грань понимания, для них – обычная работа. Накануне своего профессионального праздника сотрудники норильской прокуратуры рассказали об итогах 2017 года.
19:05   Число погибших в автоавариях на дорогах Норильска в 2017 году снизилось. 18:56   Норильчане могут выбрать территорию для первоочередного благоустройства.
18:04   Пройдет ли гей-парад в Норильске? Заявление о проведении мероприятий в нашем городе подал известный ЛГБТ-активист Николай Алексеев. 17:19   Сегодня Центр милосердия Норильска провел очередную святочную акцию, приурочив ее к дню памяти убиенных младенцев, который церковь отмечает 11 января.
17:12   70-летие со дня рождения замечательного норильского поэта, почетного гражданина города Юрия Бариева норильчане отметят юбилейным вечером памяти 12 января в публичной библиотеке. 15:00   Творчество молодых. Шестой этап открытого творческого проекта «Погружение» состоится 13 января 2018 года в 16 часов в Музее Норильска (Ленинский пр., 14).
12:21   Результат закреплён. МФК «Норильский никель» на своей площадке побеждает «Автодор» во второй встрече двухматчевого противостояния - 4:3. 12:19   Открытие молодой ученой из Уфы поможет решит проблему коррозии металлов на Крайнем Севере. Выпускница химфака придумала уникальное полимерное покрытие.
11:56   Художник из Перми поделится с норильчанами «Теплом внутри». PolArt-резиденция Музея Норильска представляет второго резидента творческого сезона 2017-2018. 11:52   МРОТ приравняют к прожиточному минимуму. Соответствующий законопроект по указанию премьер-министра профильные ведомства должны подготовить к 20 мая.
11:31   В Норильске введен карантин. Указ об установлении ограничительных мероприятий по заболеванию – бешенству животных на территории города подписал врио губернатора края Александр Усс.

 10 января 2018 
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16:38   На днях в Норильск с рабочим визитом прибудет новый заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов. 14:56   Льготная ипотека для семей с детьми. Правительство утвердило правила господдержки.
14:49   «Вмерзают слова в морозную стынь». На вечер памяти Юрия Бариева норильчан приглашает ЦЛТ «Водолей». 13:28   «Таймырский ПРОФИ» помогает старшеклассникам определиться с выбором профессии. Муниципальный проект работает в Дудинке третий год.
12:55   Жителя Норильска, подозреваемого в мошенничестве, объявили в федеральный розыск. 11:52   Начинаем год с победы. МФК «Норильский никель» переиграл МФК «Автодор» - 2:0.

 9 января 2018 
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14:09   Две миниатюрные девочки и один крупный мальчик - родильный дом Норильска «собирает» новогодний «урожай». 13:56   Вызовов меньше, но проблем больше. Работу норильской станции скорой помощи в новогодние праздники осложняли обильные снегопады и пурга.




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