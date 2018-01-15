Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 января 2018, 14:58



МФК «Норильский никель» уступил в 12-м туре Суперлиги. Обидчиком норильчан выступила «Синара», переигравшая соперника со счетом 5:2.

Во второй 25-минутке после всех стараний «Норильскому никелю» все же удалось сократить отставание: гол провел Сытин на 33-й минуте, 1:3. После этого мяч долго не хотел пересекать линию ворот, пока, наконец, Сергеев на 45-й минуте сильным и точным ударом низом не сократил отставание до минимума - 2:3. Казалось, что в матче появилась интрига, но буквально в следующей атаке «Синара» вновь поразила цель: на этот раз отличился Сергей Абрамов - 2:4. Никельщики не хотели мириться с поражением и, как и следовало, выпустили на площадку пятого полевого игрока. До поры до времени эта затея казалась оправданной, у хозяев было несколько шансов забить, но в итоге случилось ожидаемое – перехват мяча и гол в пустые ворота, забитый голкипером Дмитрием Путиловым за минуту до игры - 2:5. «Тяжело играть с соперником, одним из главных оружий которого являются стандартные положения. И первый мяч четко разыграли, и второй, и третий, и счет стал 0:3. И здесь проявляется истинное лицо команды, характер, не развалится ли она, не впадет ли она в яму. Мы не развалились. Считаю, что во втором тайме мы смогли перебороть, в первую очередь, самих себя. При счете 2:3 нам чего-то не хватило. Соперник же сыграл четко, что и привело к пропущенному нами мячу. Считаю, что одна из причин проигрыша – моя вина, поскольку я не нашел для команды нужных слов», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. По итогам встречи «Норильский никель» расположился на шестой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 29 очков. В следующем туре норильчане встретятся с «Политехом», который идет на восьмом месте. Игра пройдет 17 февраля в Норильске.

Просмотров:167 Свое преимущество над «Норникелем» «Синара» воплотила в забитый мяч только на 12-й минуте: после розыгрыша углового Валерий Демин не оставил шансов голкиперу северян Василию Белову. На 22-й минуте счет увеличился, и вновь после розыгрыша углового, но на этот раз «постарался» Константин Чащин, срезавший снаряд в собственные ворота. Спустя минуту Белову пришлось доставать и третий мяч, и вновь после стандарта: гости мастерски разыграли штрафной, забил Прудников - 0:3.Во второй 25-минутке после всех стараний «Норильскому никелю» все же удалось сократить отставание: гол провел Сытин на 33-й минуте, 1:3. После этого мяч долго не хотел пересекать линию ворот, пока, наконец, Сергеев на 45-й минуте сильным и точным ударом низом не сократил отставание до минимума - 2:3. Казалось, что в матче появилась интрига, но буквально в следующей атаке «Синара» вновь поразила цель: на этот раз отличился Сергей Абрамов - 2:4. Никельщики не хотели мириться с поражением и, как и следовало, выпустили на площадку пятого полевого игрока. До поры до времени эта затея казалась оправданной, у хозяев было несколько шансов забить, но в итоге случилось ожидаемое – перехват мяча и гол в пустые ворота, забитый голкипером Дмитрием Путиловым за минуту до игры - 2:5.«Тяжело играть с соперником, одним из главных оружий которого являются стандартные положения. И первый мяч четко разыграли, и второй, и третий, и счет стал 0:3. И здесь проявляется истинное лицо команды, характер, не развалится ли она, не впадет ли она в яму. Мы не развалились. Считаю, что во втором тайме мы смогли перебороть, в первую очередь, самих себя. При счете 2:3 нам чего-то не хватило. Соперник же сыграл четко, что и привело к пропущенному нами мячу. Считаю, что одна из причин проигрыша – моя вина, поскольку я не нашел для команды нужных слов», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.По итогам встречи «Норильский никель» расположился на шестой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 29 очков. В следующем туре норильчане встретятся с «Политехом», который идет на восьмом месте. Игра пройдет 17 февраля в Норильске.