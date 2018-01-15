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15 января 2018, 17:49



В Норильске продолжают выявлять сильнейших армрестлеров в рамках чемпионата AFC2–ZARUBA.

Заключительный день чемпионата состоится 21 января там же, в «Арене-Норильск», когда сильнейших будут выявлять в абсолютной весовой категории.

Просмотров:147 Как и прежде, состязания прошли в СРК «Арена-Норильск» и на этот раз собрали восемь сильнейших спортсменов, которые боролись в весовой категории до 100 кг. В схватке на правую руку первое место занял Заурбек Бигаев, вторым стал Альфред Якупов, третьим – Замир Гамзатов. На левую руку победу также праздновал Бигаев, за ним расположились Дмитрий Гвоздев и Якупов.Заключительный день чемпионата состоится 21 января там же, в «Арене-Норильск», когда сильнейших будут выявлять в абсолютной весовой категории.