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15 января 2018, 17:51



Сегодня вечером МФК «Норильский никель» сразится в полуфинальном матче Кубка России.

Добавим, что наилучшим достижением «Норникеля» в Кубке России являются два финала в 2000 и в 2015 годах. В обоих случаях северяне терпели поражение.

Просмотров:141 Игра пройдет во Дворце спорта «Арктика» в 19.00. Соперником норильчан выступит «Синара». Ответный матч состоится 11 марта в Екатеринбурге. В другой полуфинальной паре встречаются «КПРФ» и «Газпром-Югра».Добавим, что наилучшим достижением «Норникеля» в Кубке России являются два финала в 2000 и в 2015 годах. В обоих случаях северяне терпели поражение.