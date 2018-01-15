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15 января 2018, 18:20



Театр для маленьких норильчан станет еще ближе и доступнее.

Проект театра «Бэби-среда» станет новым общественным пространством, в котором для маленьких детей и их родителей будут созданы условия для формирования и развития коммуникативных навыков, формирования «первичных» театральных навыков, организации досуга в культурной среде. Напомним, конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития, - компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется «Норникелем» с 2014 года. За три года на конкурс поступило 1087 заявок, из которых было поддержано 294 проекта на сумму 265,5 млн руб. В этом году на грантовую поддержку «Норникеля» претендовало 489 проектов. Список победителей опубликован на сайте www.nornickel.ru в разделе «Устойчивое развитие».

Просмотров:114 Заполярный театр драмы вновь оказался среди победителей конкурса благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей - 2017» в номинации «Полюс будущего».Проект театра «Бэби-среда» станет новым общественным пространством, в котором для маленьких детей и их родителей будут созданы условия для формирования и развития коммуникативных навыков, формирования «первичных» театральных навыков, организации досуга в культурной среде.Напомним, конкурс социальных проектов, направленный на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития, - компонент благотворительной программы «Мир новых возможностей», которая реализуется «Норникелем» с 2014 года. За три года на конкурс поступило 1087 заявок, из которых было поддержано 294 проекта на сумму 265,5 млн руб. В этом году на грантовую поддержку «Норникеля» претендовало 489 проектов. Список победителей опубликован на сайте www.nornickel.ru в разделе «Устойчивое развитие».