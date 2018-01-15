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15 января 2018, 20:04



В корпоративном университете «Норникеля» продолжается работа очередной трехдневной обучающей сессии для участников курса «Социальное предпринимательство»

Курс, состоящий из нескольких семинаров и «домашних заданий», направлен на поддержку идей в сфере социального бизнеса. Ведет занятия в группах красноярский бизнесмен, учредитель и консультант компании «Вusiness&Вusiness» Алексей Молчанов, который давно занимается построением и оптимизацией бизнес-систем, имеет огромный опыт в создании компаний. Норильским семинаристам тренер преподает азы создания, ведения и продвижения социального бизнеса, основы того, как разработать и защитить собственный бизнес-проект, как избежать тех или иных ошибок, на что в первую очередь обратить внимание и бросить свои силы и т.д. Напомним, лучшие проекты получают финансирование в виде беспроцентных займов от компании «Норникель», которые могут быть выражены суммой до пяти - семи миллионов рублей. «Это уже вторая сессия из четырех обучающих. В этот раз мы практикуем такое новшество как обмен наставниками. Так, в Норильск приехали бизнесмены из Красноярска и города Заполярный Мурманской области, в свою очередь норильские успешные предприниматели в качестве наставников также поедут делиться опытом своей территории на семинары в эти города. Наставник - это успешный практик, человек, который прошел данный курс, запустил свое предприятие и у него получается вести удачный бизнес», - рассказал «Норильским новостям» Алексей Молчанов. Подробности бизнес-сессии и обмена опытом между северными предпринимателями читайте в одном из ближайших номеров газеты «Заполярная правда».

Просмотров:125 В сессии принимает участие около 50 человек из числа инициативных норильчан, обладающих предпринимательской «жилкой» и желающих организовать на территории Большого Норильска свое дело с привлечением инвестиций от градообразующего предприятия.Курс, состоящий из нескольких семинаров и «домашних заданий», направлен на поддержку идей в сфере социального бизнеса. Ведет занятия в группах красноярский бизнесмен, учредитель и консультант компании «Вusiness&Вusiness» Алексей Молчанов, который давно занимается построением и оптимизацией бизнес-систем, имеет огромный опыт в создании компаний. Норильским семинаристам тренер преподает азы создания, ведения и продвижения социального бизнеса, основы того, как разработать и защитить собственный бизнес-проект, как избежать тех или иных ошибок, на что в первую очередь обратить внимание и бросить свои силы и т.д.Напомним, лучшие проекты получают финансирование в виде беспроцентных займов от компании «Норникель», которые могут быть выражены суммой до пяти - семи миллионов рублей. «Это уже вторая сессия из четырех обучающих. В этот раз мы практикуем такое новшество как обмен наставниками. Так, в Норильск приехали бизнесмены из Красноярска и города Заполярный Мурманской области, в свою очередь норильские успешные предприниматели в качестве наставников также поедут делиться опытом своей территории на семинары в эти города. Наставник - это успешный практик, человек, который прошел данный курс, запустил свое предприятие и у него получается вести удачный бизнес», - рассказал «Норильским новостям» Алексей Молчанов. Подробности бизнес-сессии и обмена опытом между северными предпринимателями читайте в одном из ближайших номеров газеты «Заполярная правда».