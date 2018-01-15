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15 января 2018, 20:16



Лекции для православных норильчан от матушки. Необычно прошли рождественские святки в приходе Свято-Троицкого храма района Талнах

Многодетную матушку Елену хорошо знают в рудной столице. Вместе с супругом - настоятелем храма Святой Троицы протоиереем Даниилом Тихоновым она участвовала в становлении православного прихода. Сейчас она занимается воспитанием детей на материке, а их у четы Тихоновых девять - пятеро родных и четверо приемных. По благословению Епископа Норильского Агафангела матушка Елена, у которой большой опыт работы в воскресной школе, прочла в Норильске лекции о том, как правильно читать Святую Псалтирь, ведь каждый православный человек знает, какое это спасительное для души, но очень трудное молитвенное дело. Встречи с матушкой проходили в течение прошлой недели в Норильской епархии, а также в Свято-Троицком храме, где вечерами не было свободных мест на лавочках, специально поставленных для многочисленных слушателей. Сегодня, 15 января прошла заключительная встреча, после которой прихожане, а особенно прихожанки, задавали интересующие их вопросы о православной жизни. Владыка Агафангел благословил сделать такие встречи ежегодными в святочные дни. А еще матушка Елена работает над созданием учебника для воскресных школ, иллюстрации для которого делает Иван Тихонов - старший сын в семье священника.

Просмотров:118 С циклом лекций о Православии для жителей Норильска впервые выступила матушка Елена Тихонова, которая на праздничные дни прилетела из старинного городка Задонск.Многодетную матушку Елену хорошо знают в рудной столице. Вместе с супругом - настоятелем храма Святой Троицы протоиереем Даниилом Тихоновым она участвовала в становлении православного прихода. Сейчас она занимается воспитанием детей на материке, а их у четы Тихоновых девять - пятеро родных и четверо приемных. По благословению Епископа Норильского Агафангела матушка Елена, у которой большой опыт работы в воскресной школе, прочла в Норильске лекции о том, как правильно читать Святую Псалтирь, ведь каждый православный человек знает, какое это спасительное для души, но очень трудное молитвенное дело.Встречи с матушкой проходили в течение прошлой недели в Норильской епархии, а также в Свято-Троицком храме, где вечерами не было свободных мест на лавочках, специально поставленных для многочисленных слушателей. Сегодня, 15 января прошла заключительная встреча, после которой прихожане, а особенно прихожанки, задавали интересующие их вопросы о православной жизни. Владыка Агафангел благословил сделать такие встречи ежегодными в святочные дни.А еще матушка Елена работает над созданием учебника для воскресных школ, иллюстрации для которого делает Иван Тихонов - старший сын в семье священника.