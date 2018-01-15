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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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21:21 «Возьмемся за руки, друзья!» Праздничное мероприятие под таким названием провели для своих подопечных фонды содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» и «Горлица»
21:09 Из Норильска стартовала экстремальная экспедиция до Диксона на стандартных легковых автомобилях. Участники автопробега претендуют на рекорд
20:34 Норильские оперативники пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере
20:28 Выстрелы в ночи. Жителя одного из районов Норильска арестовали за пальбу из охотничьего ружья в черте города
20:16 Лекции для православных норильчан от матушки. Необычно прошли рождественские святки в приходе Свято-Троицкого храма района Талнах
20:04 В корпоративном университете «Норникеля» продолжается работа очередной трехдневной обучающей сессии для участников курса «Социальное предпринимательство»
18:20 Театр для маленьких норильчан станет еще ближе и доступнее.
17:51 Сегодня вечером МФК «Норильский никель» сразится в полуфинальном матче Кубка России.
17:49 В Норильске продолжают выявлять сильнейших армрестлеров в рамках чемпионата AFC2–ZARUBA.
14:58 МФК «Норильский никель» уступил в 12-м туре Суперлиги. Обидчиком норильчан выступила «Синара», переигравшая соперника со счетом 5:2.
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