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15 января 2018, 20:28



Выстрелы в ночи. Жителя одного из районов Норильска арестовали за пальбу из охотничьего ружья в черте города

Полицейские установили, что 31-летний житель Талнаха, имеющий документы на оружие и прежде не вступавший в конфликт с законом, произвел несколько выстрелов в воздух из окна 9-го этажа, имитируя - по его заявлению, - праздничный салют. От действий нарушителя общественного порядка никто не пострадал. В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему. Ружье у мужчины было изъято, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Участковый уполномоченный полиции провел с мужчиной профилактическую беседу. В настоящее время решается вопрос о лишении его прав на оружие. Материалы дела направлены в суд.

Просмотров:125 В ночное время в Талнахе раздались звуки выстрелов. Очевидцы тут же вызвали полицию. Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали гражданина, который, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, производил выстрелы в воздух из охотничьего ружья отечественного производства.Полицейские установили, что 31-летний житель Талнаха, имеющий документы на оружие и прежде не вступавший в конфликт с законом, произвел несколько выстрелов в воздух из окна 9-го этажа, имитируя - по его заявлению, - праздничный салют. От действий нарушителя общественного порядка никто не пострадал.В отношении нарушителя составлен административный протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему. Ружье у мужчины было изъято, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Участковый уполномоченный полиции провел с мужчиной профилактическую беседу. В настоящее время решается вопрос о лишении его прав на оружие. Материалы дела направлены в суд.