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15 января 2018, 20:34



Норильские оперативники пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере

При досмотре задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли сверток с веществом растительного происхождения. По результатам проведенной химической экспертизы было установлено, что данное вещество содержит в своем составе синтетический наркотик. Его вес составил более восьми граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Просмотров:90 В Норильске сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном сбыте крупной партии синтетического наркотика. 29-летнего местного жителя, сбывшего другому запрещенные вещества сотрудники полиции задержали в подъезде одного из домов Центрального района Норильска в ходе проведения оперативных мероприятий.При досмотре задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли сверток с веществом растительного происхождения. По результатам проведенной химической экспертизы было установлено, что данное вещество содержит в своем составе синтетический наркотик. Его вес составил более восьми граммов.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.