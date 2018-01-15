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15 января 2018, 21:09



Из Норильска стартовала экстремальная экспедиция до Диксона на стандартных легковых автомобилях. Участники автопробега претендуют на рекорд

В состав экспедиции «Диксон» входит шесть человек – Богдан Булычёв, руководитель, организатор проекта, пилот первого экипажа; Александр Еликов, руководитель арктической части маршрута, пилот второго экипажа; Антон Панов, оператор телеканала Россия, фотограф проекта; Евгений Шаталов, опытный автопутешественник, штурман первого экипажа; Дмитрий Лапшин, штурман второго экипажа, и Игорь Мельник, оператор телеканала «Драйв» и «Авто 24», официальный оператор проекта. 13 января группа прилетела в Норильск. «Мы прилетели в Норильск, откуда завтра стартуем на Диксон. По прилёту в Норильск сразу застали самый холодный день в этом году, забрали машины, отогрели их в большом общественном гараже на несколько десятков машин (спасибо Норильским друзьям), сделали наш «энергетический» тюнинг в виде наклеек партнёров, закупили нужного стафа, отметились в Администрации, поколдовали с летней солярой и сделали из неё арктическую (путём добавления 5 литров бензина в бак), поели северной рыбы и довольные отправились спать на съёмную квартиру (опять спасибо друзьям из Норильска). Дух у Команды боевой, настрой решительный», написал Богдан Булычев на своей страничке в фейсбуке. В Норильске участники экспедиции утеплили двигатели, закупили провизию (вяленая оленина теперь тоже присутствует в их рационе), установили дополнительный бак для горючего от КАМАЗа, но заправляться решили уже в Дудинке. В путь отправились вечером 14 января. В столице Таймыра экстремалов встречали местные журналисты и руководство Таймырского музея с представителями администрации. На встрече в музее участники экспедиции поделились своими планами. «Мы хотим доехать на стоковых Toyota Hilux туда, куда на стоке ещё никто не доезжал, увидеть северное сияние, покормить белых медведей и заглянуть за ледокольный след. Там, говорят, красиво. Ну и параллельно хотим установить три рекорда: Гиннесса, России и Европы. Добравшись до поселка Диксон, мы направимся в обратный путь до Дудинки, а затем своим ходом в Москву», - отметил Богдан Булычев. В воскресенье команда отправилась в сторону Диксона. Участники экспедиции ведут видео- и фотосъемку, на основе которых планируется создать серию телепередачи на телеканалах «Драйв» и «Авто.24», а также документальных фильмов по итогам экспедиции.

Просмотров:106 Участники арктической экспедиции, которая проедет на стандартных внедорожниках Toyota Hilux до самого северного континентального населенного пункта в мире – Диксона, ставят перед собой амбициозный план добраться до этой точки на легковых машинах в штатной комплектации. Экстремалы преодолеют на двух автомобилях по льду Енисея вдоль ледокольного следа до арктического поселка порядка 650 км, и тем самым претендует на установление рекордов России, Гиннесса и Европы. Самая сложная часть маршрута будет проходить по арктической части России и по льдам Карского моря.В состав экспедиции «Диксон» входит шесть человек – Богдан Булычёв, руководитель, организатор проекта, пилот первого экипажа; Александр Еликов, руководитель арктической части маршрута, пилот второго экипажа; Антон Панов, оператор телеканала Россия, фотограф проекта; Евгений Шаталов, опытный автопутешественник, штурман первого экипажа; Дмитрий Лапшин, штурман второго экипажа, и Игорь Мельник, оператор телеканала «Драйв» и «Авто 24», официальный оператор проекта.13 января группа прилетела в Норильск. «Мы прилетели в Норильск, откуда завтра стартуем на Диксон. По прилёту в Норильск сразу застали самый холодный день в этом году, забрали машины, отогрели их в большом общественном гараже на несколько десятков машин (спасибо Норильским друзьям), сделали наш «энергетический» тюнинг в виде наклеек партнёров, закупили нужного стафа, отметились в Администрации, поколдовали с летней солярой и сделали из неё арктическую (путём добавления 5 литров бензина в бак), поели северной рыбы и довольные отправились спать на съёмную квартиру (опять спасибо друзьям из Норильска). Дух у Команды боевой, настрой решительный», написал Богдан Булычев на своей страничке в фейсбуке.В Норильске участники экспедиции утеплили двигатели, закупили провизию (вяленая оленина теперь тоже присутствует в их рационе), установили дополнительный бак для горючего от КАМАЗа, но заправляться решили уже в Дудинке. В путь отправились вечером 14 января. В столице Таймыра экстремалов встречали местные журналисты и руководство Таймырского музея с представителями администрации.На встрече в музее участники экспедиции поделились своими планами. «Мы хотим доехать на стоковых Toyota Hilux туда, куда на стоке ещё никто не доезжал, увидеть северное сияние, покормить белых медведей и заглянуть за ледокольный след. Там, говорят, красиво. Ну и параллельно хотим установить три рекорда: Гиннесса, России и Европы. Добравшись до поселка Диксон, мы направимся в обратный путь до Дудинки, а затем своим ходом в Москву», - отметил Богдан Булычев.В воскресенье команда отправилась в сторону Диксона. Участники экспедиции ведут видео- и фотосъемку, на основе которых планируется создать серию телепередачи на телеканалах «Драйв» и «Авто.24», а также документальных фильмов по итогам экспедиции.