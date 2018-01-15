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15 января 2018, 21:21



«Возьмемся за руки, друзья!» Праздничное мероприятие под таким названием провели для своих подопечных фонды содействия людям в трудной жизненной ситуации «Лествица» и «Горлица»

Праздничная встреча состоялась в дружественном ресторане «Городок», который постоянно предоставляет помещение для благотворительных мероприятий. Директор обоих фондов Ирина Хубецова вручила благодарственные письма отличившимся в добрых делах, а также рассказала о планах на 2018 год. Среди недавних достижений - четыре выигранных гранта - два президентских и два благотворительного фонда «Мир новых возможностей» «Норникеля», которые предстоит реализовать. Гостей праздника порадовали не только щедрым чаепитием, но и праздничной программой, которую подготовили друзья «Лествицы» и «Горлицы» из ЦВР, хора «Вдохновение» и арт-шоу группы «L,amour».

Просмотров:86 Праздничным мероприятием активисты Фондов вместе с помощниками и волонтерами отметили добрые праздники зимы и наступление года добровольца и волонтера в России.Праздничная встреча состоялась в дружественном ресторане «Городок», который постоянно предоставляет помещение для благотворительных мероприятий. Директор обоих фондов Ирина Хубецова вручила благодарственные письма отличившимся в добрых делах, а также рассказала о планах на 2018 год. Среди недавних достижений - четыре выигранных гранта - два президентских и два благотворительного фонда «Мир новых возможностей» «Норникеля», которые предстоит реализовать.Гостей праздника порадовали не только щедрым чаепитием, но и праздничной программой, которую подготовили друзья «Лествицы» и «Горлицы» из ЦВР, хора «Вдохновение» и арт-шоу группы «L,amour».