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16 января 2018, 10:30

СПА для горняков. «Норникель» переводит Заполярный филиал на новую методику крепления горных выработок


На рудниках Заполярного филиала «Норникеля» внедряется новая технология крепления горных выработок. Она позволит существенно повысить уровень безопасности, ускорить проходческие работы и снизить расходы на них. К 2020 г. технология будет введена на всех горных подразделениях филиала. Суммарные инвестиции в проект составят более 2,1 млрд руб, сообщает пресс-служба компании.
Пилотный проект по внедрению новой технологии идет на рудниках «Таймырский» и «Комсомольский». На эти предприятия поступили четыре специализированные установки для возведения анкерной крепи «Sandvik DS411» (Финляндия).
Крепь — это искусственное сооружение, возводимое для предотвращения возможности обрушения окружающих горных пород в выработках. Используемая сейчас технология крепления — достаточно длительная процедура, занимающая не менее 12 часов, чтобы бетонный раствор, применяемый в технологическом процессе, набрал необходимую прочность. Кроме того, она допускает нахождение в опасной незакрепленной части горных выработок рабочего персонала, а также требует использования ручного труда.
По новой технологии процесс крепления проходит безопаснее, т.к. исключается необходимость присутствия людей на опасных участках. А скорость работ существенно возрастает: специальная смесь, которая применяется в процессе крепления, набирает необходимую прочность в течение нескольких минут.
В новой технологии планируется применять сталеполимерную анкерную крепь (СПА). Она представляет собой сочетание двух материалов — быстротвердеющей полиэфирной смолы и металлического анкера. Работа СПА обеспечивается сцеплением полиэфирной смолы с арматурным стержнем и породным контуром стенок шпура (отверстие в горной выработке глубиной до 5 метров), тем самым обеспечивая создание защитного армированного слоя, способного эффективно противостоять горному давлению.
За счет использования быстротвердеющих смесей время проходческого цикла сократится на 25%. Механизация процесса при креплении горных выработок позволит сократить трудоемкость операции в среднем на 14%. Снижение операционных затрат на установку анкеров при креплении горных выработок в 2017-2020 гг. составит по рудникам Заполярного филиала компании 668 млн руб.
Сейчас работе по новой технологии обучаются бурильщики шпуров. А также ведётся тестирование машин и отработка технологии механизированного крепления под руководством представителей фирмы-изготовителя. На обучение персонала и испытания отводится два месяца, после чего новая технология крепления будет реализована в действующих забоях на подземных участках очистных и горноподготовительных работ.
По плану, на новую технологию крепления горных выработок к 2020 г. поэтапно перейдут все горные подразделения Заполярного филиала «Норникеля». На ее внедрение планируется направить более 2,1 млрд руб.

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    Список новостей

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10:30   СПА для горняков. «Норникель» переводит Заполярный филиал на новую методику крепления горных выработок

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