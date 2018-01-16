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16 января 2018, 10:30



СПА для горняков. «Норникель» переводит Заполярный филиал на новую методику крепления горных выработок

Пилотный проект по внедрению новой технологии идет на рудниках «Таймырский» и «Комсомольский». На эти предприятия поступили четыре специализированные установки для возведения анкерной крепи «Sandvik DS411» (Финляндия). Крепь — это искусственное сооружение, возводимое для предотвращения возможности обрушения окружающих горных пород в выработках. Используемая сейчас технология крепления — достаточно длительная процедура, занимающая не менее 12 часов, чтобы бетонный раствор, применяемый в технологическом процессе, набрал необходимую прочность. Кроме того, она допускает нахождение в опасной незакрепленной части горных выработок рабочего персонала, а также требует использования ручного труда. По новой технологии процесс крепления проходит безопаснее, т.к. исключается необходимость присутствия людей на опасных участках. А скорость работ существенно возрастает: специальная смесь, которая применяется в процессе крепления, набирает необходимую прочность в течение нескольких минут. В новой технологии планируется применять сталеполимерную анкерную крепь (СПА). Она представляет собой сочетание двух материалов — быстротвердеющей полиэфирной смолы и металлического анкера. Работа СПА обеспечивается сцеплением полиэфирной смолы с арматурным стержнем и породным контуром стенок шпура (отверстие в горной выработке глубиной до 5 метров), тем самым обеспечивая создание защитного армированного слоя, способного эффективно противостоять горному давлению. За счет использования быстротвердеющих смесей время проходческого цикла сократится на 25%. Механизация процесса при креплении горных выработок позволит сократить трудоемкость операции в среднем на 14%. Снижение операционных затрат на установку анкеров при креплении горных выработок в 2017-2020 гг. составит по рудникам Заполярного филиала компании 668 млн руб. Сейчас работе по новой технологии обучаются бурильщики шпуров. А также ведётся тестирование машин и отработка технологии механизированного крепления под руководством представителей фирмы-изготовителя. На обучение персонала и испытания отводится два месяца, после чего новая технология крепления будет реализована в действующих забоях на подземных участках очистных и горноподготовительных работ. По плану, на новую технологию крепления горных выработок к 2020 г. поэтапно перейдут все горные подразделения Заполярного филиала «Норникеля». На ее внедрение планируется направить более 2,1 млрд руб.

Просмотров:55 На рудниках Заполярного филиала «Норникеля» внедряется новая технология крепления горных выработок. Она позволит существенно повысить уровень безопасности, ускорить проходческие работы и снизить расходы на них. К 2020 г. технология будет введена на всех горных подразделениях филиала. Суммарные инвестиции в проект составят более 2,1 млрд руб, сообщает пресс-служба компании.Пилотный проект по внедрению новой технологии идет на рудниках «Таймырский» и «Комсомольский». На эти предприятия поступили четыре специализированные установки для возведения анкерной крепи «Sandvik DS411» (Финляндия).Крепь — это искусственное сооружение, возводимое для предотвращения возможности обрушения окружающих горных пород в выработках. Используемая сейчас технология крепления — достаточно длительная процедура, занимающая не менее 12 часов, чтобы бетонный раствор, применяемый в технологическом процессе, набрал необходимую прочность. Кроме того, она допускает нахождение в опасной незакрепленной части горных выработок рабочего персонала, а также требует использования ручного труда.По новой технологии процесс крепления проходит безопаснее, т.к. исключается необходимость присутствия людей на опасных участках. А скорость работ существенно возрастает: специальная смесь, которая применяется в процессе крепления, набирает необходимую прочность в течение нескольких минут.В новой технологии планируется применять сталеполимерную анкерную крепь (СПА). Она представляет собой сочетание двух материалов — быстротвердеющей полиэфирной смолы и металлического анкера. Работа СПА обеспечивается сцеплением полиэфирной смолы с арматурным стержнем и породным контуром стенок шпура (отверстие в горной выработке глубиной до 5 метров), тем самым обеспечивая создание защитного армированного слоя, способного эффективно противостоять горному давлению.За счет использования быстротвердеющих смесей время проходческого цикла сократится на 25%. Механизация процесса при креплении горных выработок позволит сократить трудоемкость операции в среднем на 14%. Снижение операционных затрат на установку анкеров при креплении горных выработок в 2017-2020 гг. составит по рудникам Заполярного филиала компании 668 млн руб.Сейчас работе по новой технологии обучаются бурильщики шпуров. А также ведётся тестирование машин и отработка технологии механизированного крепления под руководством представителей фирмы-изготовителя. На обучение персонала и испытания отводится два месяца, после чего новая технология крепления будет реализована в действующих забоях на подземных участках очистных и горноподготовительных работ.По плану, на новую технологию крепления горных выработок к 2020 г. поэтапно перейдут все горные подразделения Заполярного филиала «Норникеля». На ее внедрение планируется направить более 2,1 млрд руб.