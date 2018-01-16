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16 января 2018, 12:09



МФК «Норильский никель» побеждает «Синару» в первом полуфинальном матче Кубка России.

Во второй половине встречи команды усилили натиск, результатом чего стала образцово-показательная контратака на 37-й минуте, которую завершил Сергей Сергеев – 3:1. На 46-й минуте вновь о себе дал знать Фукин, уверенно завершивший атаку своей дружины – 4:1. Следует отметить, что за десять минут до конца игры за вторую желтую карточку с площадки был удален никельщик Исмаил Гибадуллин, однако «Синара» так и не смогла воспользоваться преимуществом. Ответный матч 1/2 финала Кубка России состоится 11 марта в Екатеринбурге. В параллельной полуфинальной встрече сойдутся «КПРФ» и «Газпром-Югра». «Это Кубок, здесь всего две игры. Поэтому важно оба матча провести на определенном уровне. Я очень благодарен команде, все указания были выполнены. С первых секунд было видно, что на площадке - команда. Команда, начиная от запасных игроков и всех, всех. Ребята делали все возможное, чтобы одержать эту победу. Но хочу все же отметить, что еще ничего не решено. Вторая игра в Екатеринбурге будет очень сложна. Кубок тем и примечателен, что часто бывают определенные интриги. И все может измениться до неузнаваемости. Счет ни о чем не говорит. Следующая игра начнется со счёта 0:0, и надо будет всем доказывать, что сегодняшняя победа - не случайность. Еще раз благодарю команду за тот настрой, эмоции и желание. Болельщиков поздравляю с победой», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный трене «Норильского никеля» Александр Соколов.

Просмотров:184 Игра прошла на домашней площадке норильчан и завершилась уверенной победой хозяев - 4:1. Счет открыли северяне: Александр Фукин на девятой минуте удачно сыграл в одно касание после розыгрыша углового. Он же на 13-й минуте оформил дубль. На 21-й минуте стараниями Максима Герасимова уральцам удалось сократить отставание – 2:1.Во второй половине встречи команды усилили натиск, результатом чего стала образцово-показательная контратака на 37-й минуте, которую завершил Сергей Сергеев – 3:1. На 46-й минуте вновь о себе дал знать Фукин, уверенно завершивший атаку своей дружины – 4:1. Следует отметить, что за десять минут до конца игры за вторую желтую карточку с площадки был удален никельщик Исмаил Гибадуллин, однако «Синара» так и не смогла воспользоваться преимуществом.Ответный матч 1/2 финала Кубка России состоится 11 марта в Екатеринбурге. В параллельной полуфинальной встрече сойдутся «КПРФ» и «Газпром-Югра».«Это Кубок, здесь всего две игры. Поэтому важно оба матча провести на определенном уровне. Я очень благодарен команде, все указания были выполнены. С первых секунд было видно, что на площадке - команда. Команда, начиная от запасных игроков и всех, всех. Ребята делали все возможное, чтобы одержать эту победу. Но хочу все же отметить, что еще ничего не решено. Вторая игра в Екатеринбурге будет очень сложна. Кубок тем и примечателен, что часто бывают определенные интриги. И все может измениться до неузнаваемости. Счет ни о чем не говорит. Следующая игра начнется со счёта 0:0, и надо будет всем доказывать, что сегодняшняя победа - не случайность. Еще раз благодарю команду за тот настрой, эмоции и желание. Болельщиков поздравляю с победой», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный трене «Норильского никеля» Александр Соколов.