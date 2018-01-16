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16 января 2018, 12:38



В Норильске освятили рудник «Заполярный».

Батюшка прошел по помещениям административно-бытового комплекса и спустился в шахту. «Вот и добрались с освящениями до рудника «Заполярный», где не так давно разыгралась известная трагедия. Пусть благословит всех Господь», - сказал священник. Напомним, 7 июля на руднике «Заполярный» при производстве горнопроходческих работ работниками шахтостроительного треста ООО «ЗСК» произошел взрыв, в результате которого четыре человека погибли и три человека получили травмы различной степени тяжести. А 13 декабря при подготовке к демонтажу комплектного распределительного устройства наружного № 5 энергетик участка энергоснабжения рудника «Заполярный» получил электротравму, не совместимую с жизнью.

Просмотров:287 Чин освящения провел отец Павел. Добро на освящение рудника дало руководство «Заполярного», где в последнее время отмечен ряд несчастных случаев на производстве.Батюшка прошел по помещениям административно-бытового комплекса и спустился в шахту. «Вот и добрались с освящениями до рудника «Заполярный», где не так давно разыгралась известная трагедия. Пусть благословит всех Господь», - сказал священник.Напомним, 7 июля на руднике «Заполярный» при производстве горнопроходческих работ работниками шахтостроительного треста ООО «ЗСК» произошел взрыв, в результате которого четыре человека погибли и три человека получили травмы различной степени тяжести. А 13 декабря при подготовке к демонтажу комплектного распределительного устройства наружного № 5 энергетик участка энергоснабжения рудника «Заполярный» получил электротравму, не совместимую с жизнью.