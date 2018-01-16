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16 января 2018, 13:06



«Братья Ч.» возвращаются. Спектакль режиссера Тимура Насирова из Новосибирска, поставленный с норильскими артистами по пьесе Елены Греминой, снова включен в репертуар.

Спектакль в Норильске по этому произведению появился благодаря лаборатории современной драматургии «Полярка» в 2013 году. Созданный тогда за считанные дни, эскиз большинством голосов был принят зрителями. Последние годы эта постановка не была включена в репертуар Заполярного театра драмы, и вот теперь снова можно увидеть этот драматичный спектакль, только уже немного в ином формате. Пьеса рассказывает о том, как молодой, начинающий литератор вынужден содержать на свои скромные заработки семью - разорившегося отца, четырех братьев и сестру. Он пытается заставить своих братьев заняться делом, а не болтать и пить. По мнению окружающих, Антон - не самый одаренный из «братьев Ч.», но самый готовый к постоянным усилиям, и потому у него есть шанс стать настоящим писателем… В спектакле заняты артисты: Денис Ганин (Антон), Александр Глушков (Отец), Дарья Дороготовцева (Дуня), Николай Каверин (Николай, старший брат), Роман Лесик (Александр, старший брат), Юлия Новикова (Наташа). Показ состоится 31 января в 19.00 на малой сцене нашей «маяковки».

Просмотров:202 Пьеса Греминой - черновик ненаписанного романа, своеобразные и очень эксцентричные «апрельские тезисы» по биографии Антона Павловича Чехова.Спектакль в Норильске по этому произведению появился благодаря лаборатории современной драматургии «Полярка» в 2013 году. Созданный тогда за считанные дни, эскиз большинством голосов был принят зрителями. Последние годы эта постановка не была включена в репертуар Заполярного театра драмы, и вот теперь снова можно увидеть этот драматичный спектакль, только уже немного в ином формате.Пьеса рассказывает о том, как молодой, начинающий литератор вынужден содержать на свои скромные заработки семью - разорившегося отца, четырех братьев и сестру. Он пытается заставить своих братьев заняться делом, а не болтать и пить. По мнению окружающих, Антон - не самый одаренный из «братьев Ч.», но самый готовый к постоянным усилиям, и потому у него есть шанс стать настоящим писателем…В спектакле заняты артисты: Денис Ганин (Антон), Александр Глушков (Отец), Дарья Дороготовцева (Дуня), Николай Каверин (Николай, старший брат), Роман Лесик (Александр, старший брат), Юлия Новикова (Наташа).Показ состоится 31 января в 19.00 на малой сцене нашей «маяковки».