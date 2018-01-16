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16 января 2018, 15:25



В Норильске родительская плата за детские сады с 1 января вырастет, но менее чем на 5%. Соответствующее постановление подписал глава города.

При этом все льготы сохраняются, в том числе бесплатное посещение детсада для детей с ОВЗ, рассказала Виктория СОКОЛОВА, и. о. начальника управления общего и дошкольного образования Норильска. Напомним, в последний раз повышение оплаты за детсады было два года назад.

Просмотров:216 Рост стоимости обычных групп составил 136 рублей, а в целом величина родительской платы за них - 3 381 рубль в месяц; посещение группы круглосуточного пребывания детей подорожает на 163 рубля, составив 4 058 рублей в месяц. Предельный размер платы за детсады, взимаемой с родителей, установлено постановлением правительства края, которое вышло еще 14 марта 2017 года.При этом все льготы сохраняются, в том числе бесплатное посещение детсада для детей с ОВЗ, рассказала Виктория СОКОЛОВА, и. о. начальника управления общего и дошкольного образования Норильска.Напомним, в последний раз повышение оплаты за детсады было два года назад.