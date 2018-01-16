Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 января 2018, 16:31



«Дамир Муратов. Антиутопия». Выставка современного искусства под таким названием откроется в пятницу в норильской художественной галерее.

Предваряя основную программу «Полярки», на площадке художественной галереи готовится выставка работ одного из самых известных российских современных художников Дамира Муратова, который приедет в Норильск для участия в открытии. Выставка получила одноименное с темой «Полярки» этого года название – «Антиутопия». В экспозиции будет представлено свыше 20 работ художника периода 2013-2017 гг. Дамир Муратов – сибирский художник-универсал. Широко известен в мире современного искусства. Художник живет и работает в Омске, вдали от культурных столичных центров. Творчество Дамира Муратова самобытно. Каждая его работа, будь то живопись, графика, инсталляция или артобъект, выполнена с «сибирской» иронией как отклик на актуальную действительность. Широкая известность пришла к художнику после серии pop-images: CheBurashka, Mikki Mao и другие изображения, мгновенно получившие распространение в социальных сетях, на молодежных футболках и сувенирах. Дамир Муратов активно работает с образами рекламы, массовой культуры, известных брендов и даже политики, часто обращается к мифологии и образам Сибири. Арт-критики называют художника «наследником поп- и соц-арта». В то время как сам Муратов уверен, что в творчестве сегодня важна и ценна «настоящность». Работы Муратова находятся в сибирских музеях и частных собрания, в коллекции Государственного центра современного искусства, в Московском музее современного искусства. Произведения Дамира Муратова на выставке в Норильске предстанут символом антиутопии. Работы художника обращают внимание на окружающую действительность, ее проблемы и пороки в разных сферах социальной жизни с долей авторской иронии. Открытие выставки состоится 19 января в 18.00 в художественной галерее (ул. Талнахская, 78). Работать она будет до 25 февраля. Вход на открытие свободный.

Просмотров:153 Проект реализуется в рамках проекта Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского «Лаборатория современной драматургии «Полярка». МВК «Музей Норильска» выступил партнером проекта.Предваряя основную программу «Полярки», на площадке художественной галереи готовится выставка работ одного из самых известных российских современных художников Дамира Муратова, который приедет в Норильск для участия в открытии. Выставка получила одноименное с темой «Полярки» этого года название – «Антиутопия». В экспозиции будет представлено свыше 20 работ художника периода 2013-2017 гг.Дамир Муратов – сибирский художник-универсал. Широко известен в мире современного искусства. Художник живет и работает в Омске, вдали от культурных столичных центров. Творчество Дамира Муратова самобытно. Каждая его работа, будь то живопись, графика, инсталляция или артобъект, выполнена с «сибирской» иронией как отклик на актуальную действительность. Широкая известность пришла к художнику после серии pop-images: CheBurashka, Mikki Mao и другие изображения, мгновенно получившие распространение в социальных сетях, на молодежных футболках и сувенирах. Дамир Муратов активно работает с образами рекламы, массовой культуры, известных брендов и даже политики, часто обращается к мифологии и образам Сибири. Арт-критики называют художника «наследником поп- и соц-арта». В то время как сам Муратов уверен, что в творчестве сегодня важна и ценна «настоящность». Работы Муратова находятся в сибирских музеях и частных собрания, в коллекции Государственного центра современного искусства, в Московском музее современного искусства.Произведения Дамира Муратова на выставке в Норильске предстанут символом антиутопии. Работы художника обращают внимание на окружающую действительность, ее проблемы и пороки в разных сферах социальной жизни с долей авторской иронии.Открытие выставки состоится 19 января в 18.00 в художественной галерее (ул. Талнахская, 78). Работать она будет до 25 февраля. Вход на открытие свободный.