Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 января 2018, 18:10



В Норильске после новогодних каникул продолжает работу Школа актерского мастерства в рамках конкурса юных чтецов «Живая классика»

Программа обучения в Школе состоит из трех блоков. Первый – по актерскому мастерству – подготовил Тарас Белоусов – старший преподаватель на кафедре мастерства актера в ГИТИСе, окончил мастерскую Павла Хомского и Валентина Теплякова в 2010 году, затем обучался в аспирантуре ГИТИСа в мастерской Сергея Голомазова и Павла Хомского, защитился спектаклем «Волки и овцы». С этим спектаклем – победителем Х Международного театрального фестиваля студенческих спектаклей «Твой Шанс» – посетил фестивали во Франции, Германии, Латвии и Абхазии. Преподавал на режиссерском факультете ВГИКа в мастерской Юрия Беленького. С 2014 года активно сотрудничает с фондом «Живая классика». Тарас Белоусов – член жюри и наставник конкурса юных чтецов. В роли режиссера-постановщика провел два финала конкурса: в Ялтинском театре, Республика Крым и на книжном фестивале «Красная Площадь». После актерского мастерства ребят ждут занятия по сценическому движению от Руслана Насибулина - старшего преподавателя кафедры сценический пластики ГИТИСа, старшего преподавателя Института театрального искусства под руководством И. Д. Кобзона, преподавателя МГТК им. Леонида Филатова. Стаж педагогической деятельности Руслана более 10 лет. В апреле 2016 года вместе со студентами он получил две главные номинации на Международном фестивале сценического движения «Театр в движении». Один из организаторов Международного фестиваля сценического фехтования «Серебряная шпага». Третья часть программы посвящена технике речи, её подготовила Татьяна Савина – телеведущая, преподаватель сценической речи ГИТИСа, автор курса совершенствования голоса Voice Way. Выпускница Российского Института Театрального Искусства, окончила аспирантуру ГИТИСа, кафедра сценической речи. Постоянно проводит тренинги в театрах разных городов России. В 2016 – 2017 годах прошла курсы ведущего мирового преподавателя по технике речи Кристин Линклейтер (Шотландия) «Freeing the Natural voice» и «Sound and Movement». Работает телеведущей в программе «Русский язык с Хрюшей и ...» (канал «Карусель», получила «ТЭФИ» в 2009 году), викторине для старшеклассников «За семью печатями» (канал «Карусель»), ведет прогноз погоды на каналах «ТВ Центр» и «Россия-1». Все занятия со старшеклассниками будут проходить в Молодежном центре на ул. Советской, 9а. Проект проходит при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Агентства Стратегических Инициатив, компании «Норникель» и Администрация Норильска.

Просмотров:113 В ходе первой сессии Школе актерского мастерства уже приняли участие 360 школьников Норильска, Талнаха и Кайеркана. Во второй сессии запланировано обучение 380 школьников.Программа обучения в Школе состоит из трех блоков. Первый – по актерскому мастерству – подготовил Тарас Белоусов – старший преподаватель на кафедре мастерства актера в ГИТИСе, окончил мастерскую Павла Хомского и Валентина Теплякова в 2010 году, затем обучался в аспирантуре ГИТИСа в мастерской Сергея Голомазова и Павла Хомского, защитился спектаклем «Волки и овцы». С этим спектаклем – победителем Х Международного театрального фестиваля студенческих спектаклей «Твой Шанс» – посетил фестивали во Франции, Германии, Латвии и Абхазии. Преподавал на режиссерском факультете ВГИКа в мастерской Юрия Беленького. С 2014 года активно сотрудничает с фондом «Живая классика». Тарас Белоусов – член жюри и наставник конкурса юных чтецов. В роли режиссера-постановщика провел два финала конкурса: в Ялтинском театре, Республика Крым и на книжном фестивале «Красная Площадь».После актерского мастерства ребят ждут занятия по сценическому движению от Руслана Насибулина - старшего преподавателя кафедры сценический пластики ГИТИСа, старшего преподавателя Института театрального искусства под руководством И. Д. Кобзона, преподавателя МГТК им. Леонида Филатова. Стаж педагогической деятельности Руслана более 10 лет. В апреле 2016 года вместе со студентами он получил две главные номинации на Международном фестивале сценического движения «Театр в движении». Один из организаторов Международного фестиваля сценического фехтования «Серебряная шпага».Третья часть программы посвящена технике речи, её подготовила Татьяна Савина – телеведущая, преподаватель сценической речи ГИТИСа, автор курса совершенствования голоса Voice Way. Выпускница Российского Института Театрального Искусства, окончила аспирантуру ГИТИСа, кафедра сценической речи. Постоянно проводит тренинги в театрах разных городов России. В 2016 – 2017 годах прошла курсы ведущего мирового преподавателя по технике речи Кристин Линклейтер (Шотландия) «Freeing the Natural voice» и «Sound and Movement». Работает телеведущей в программе «Русский язык с Хрюшей и ...» (канал «Карусель», получила «ТЭФИ» в 2009 году), викторине для старшеклассников «За семью печатями» (канал «Карусель»), ведет прогноз погоды на каналах «ТВ Центр» и «Россия-1».Все занятия со старшеклассниками будут проходить в Молодежном центре на ул. Советской, 9а.Проект проходит при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Агентства Стратегических Инициатив, компании «Норникель» и Администрация Норильска.