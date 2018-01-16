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16 января 2018, 18:40



Этим летом в Норильске отремонтируют фасады Дома физкультуры, музыкальной школы, спорткомплекса «Талнах», центра «Виктория» и других образовательных заведений

В этом году предстоит провести ремонт фасадов на десяти объектах, в том числе в школе-интернате № 2, один из корпусов которого уже отремонтировали в прошлом году. В Старом городе проведут реставрацию фасада исторического здания Дома физической культуры. Кроме того, будут проведены работы на фасадах центра «Виктория», здания школы искусств и колледжа искусств на ул.Б.Хмельницкого, 17а, спортивного комплекса «Талнах» и школы № 3, где продувающуюся кирпичную кладку покроют теплоизоляционной шпатлевкой. Около 69 миллионов рублей в 2018 году направят на замену кровли на 10-12 школах и садиках. На трех объектах продолжится замена систем водоснабжения и канализации, на 15 - будут устранять замечания госпожнадзора. Появятся и новые детские площадки: в Кайеркане возле детсада № 84, в Талнахе у садика № 25, и рядом с центром «Виктория». К концу 2018 года планируется завершить реконструкцию детского сада в Талнахе на Бауманской, 21. А вот ремонт здании детского сада на ул.Московской, 18 в Центральном районе только планируется начать. Сейчас идет выбор подрядчика. В нынешнем году также начнется разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания на ул.Ленинградской, 7а (бывшая школа № 10). Сейчас идет передача этого здания из федеральной собственности в муниципальную, в дальнейшем там разместятся коллективы ГЦК. Продолжится благоустройство зоны отдыха у озера Долгого: прокладка прогулочных дорожек, сооружение детского игрового комплекса. Предстоит также проверить несущие конструкции и состояние грунтов под двумя недостроенными домами на ул. 50 лет Октября. По результатам исследований будет принято решение о достройке этих зданий.

Просмотров:117 О планах на летний сезон 2018 года рассказал начальник управления капитальных ремонтов и строительства администрации Норильска Дмитрий Самородов. На объектах муниципальной собственности из городского бюджета выделено 808 миллионов рублей. Технические задания по всем объектам разработали еще в декабре.В этом году предстоит провести ремонт фасадов на десяти объектах, в том числе в школе-интернате № 2, один из корпусов которого уже отремонтировали в прошлом году. В Старом городе проведут реставрацию фасада исторического здания Дома физической культуры. Кроме того, будут проведены работы на фасадах центра «Виктория», здания школы искусств и колледжа искусств на ул.Б.Хмельницкого, 17а, спортивного комплекса «Талнах» и школы № 3, где продувающуюся кирпичную кладку покроют теплоизоляционной шпатлевкой.Около 69 миллионов рублей в 2018 году направят на замену кровли на 10-12 школах и садиках. На трех объектах продолжится замена систем водоснабжения и канализации, на 15 - будут устранять замечания госпожнадзора.Появятся и новые детские площадки: в Кайеркане возле детсада № 84, в Талнахе у садика № 25, и рядом с центром «Виктория».К концу 2018 года планируется завершить реконструкцию детского сада в Талнахе на Бауманской, 21. А вот ремонт здании детского сада на ул.Московской, 18 в Центральном районе только планируется начать. Сейчас идет выбор подрядчика.В нынешнем году также начнется разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания на ул.Ленинградской, 7а (бывшая школа № 10). Сейчас идет передача этого здания из федеральной собственности в муниципальную, в дальнейшем там разместятся коллективы ГЦК.Продолжится благоустройство зоны отдыха у озера Долгого: прокладка прогулочных дорожек, сооружение детского игрового комплекса.Предстоит также проверить несущие конструкции и состояние грунтов под двумя недостроенными домами на ул. 50 лет Октября. По результатам исследований будет принято решение о достройке этих зданий.