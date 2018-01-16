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16 января 2018, 18:56



Угрозы школьным завтракам нет. Информация о неплатежеспособности предприятия, которое занимается организацией школьного питания, не подтверждается

«Учитывая, что мы с этой организацией работаем в сфере детского питания с 2010 года, и вопросов по организации, срокам и качеству предоставления услуги не было, мы уверены в этом партнере, существующие вопросы, возникающие по выполнению договорных обязательств, решаются оперативно и своевременно. Ежегодно проводятся дегустации школьного питания, и сомнений у родителей быть не должно», - отметила Виктория Соколова, заместитель начальника управления УОиДО по дошкольному образованию и кадровым вопросам.

Просмотров:108 Накануне состоялась встреча между представителями управления образования и подрядной организации «ПроСервис Таймыр», которая занимается организацией школьного питания. Встреча была необходима в связи с информацией о банкротстве компании, которая активно обсуждают жители города в соцсетях. Директор «ПроСервис» Станислав Дьяков убедил собравшихся в том, что проблемы не существует и волнения как родителей, так и педагогов беспочвенны, а все финансовые вопросы, касающиеся предприятия, заказчика услуги волновать не должны. Средства, которые переводятся на счета детей, в полном объеме направляются на питание детей. Продукты закупаются вовремя, заработная плата работникам также выплачивается своевременно.«Учитывая, что мы с этой организацией работаем в сфере детского питания с 2010 года, и вопросов по организации, срокам и качеству предоставления услуги не было, мы уверены в этом партнере, существующие вопросы, возникающие по выполнению договорных обязательств, решаются оперативно и своевременно. Ежегодно проводятся дегустации школьного питания, и сомнений у родителей быть не должно», - отметила Виктория Соколова, заместитель начальника управления УОиДО по дошкольному образованию и кадровым вопросам.