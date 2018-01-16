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16 января 2018, 19:03



Дочернее предприятие «Норникеля» Быстринский ГОК получил одобрение государственной экологической экспертизы

Государственная экологическая экспертиза федерального уровня была проведена по поручению Росприроднадзора. Эксперты пришли к заключению, что в проектной документации в полном объеме отражена оценка воздействия предприятия на окружающую среду и представлен широкий комплекс природоохранных мероприятий. По словам начальника бюро экологической безопасности ООО «ГРК «Быстринское» Александра Наумова, компания намерена ежегодно выпускать в водоемы Забайкальского края мальков ценных пород рыб, а также производить рекультивацию земель и высаживать деревья благородных пород. Быстринский ГОК оснащен новым эффективным оборудованием, используемые технологии позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Для производственных и бытовых отходов построен современный полигон, оснащенный системами сбора и очистки фильтрационных вод. В местах выбросов дымовых газов предусмотрено современное газоочистное оборудование. Компания ведет постоянный мониторинг состояния окружающей среды и радиационного фона. «Для «Норникеля» вопросы охраны окружающей среды являются приоритетными. Помимо обязательных природоохранных мероприятий, компания будет оказывать поддержку природному заказнику «Реликтовые дубы» в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, выделив в 2018 г. на эти цели более 10 млн руб», - говорится в сообщении.

Просмотров:104 Управление Росприроднадзора по Забайкальскому краю выдало положительное заключение по проектной документации, представленной ООО «ГРК «Быстринское». Экспертная комиссия отметила, что материалы полностью соответствуют требованиям природоохранного законодательства РФ, сообщает пресс-служба «Норникеля».Государственная экологическая экспертиза федерального уровня была проведена по поручению Росприроднадзора. Эксперты пришли к заключению, что в проектной документации в полном объеме отражена оценка воздействия предприятия на окружающую среду и представлен широкий комплекс природоохранных мероприятий. По словам начальника бюро экологической безопасности ООО «ГРК «Быстринское» Александра Наумова, компания намерена ежегодно выпускать в водоемы Забайкальского края мальков ценных пород рыб, а также производить рекультивацию земель и высаживать деревья благородных пород.Быстринский ГОК оснащен новым эффективным оборудованием, используемые технологии позволяют свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Для производственных и бытовых отходов построен современный полигон, оснащенный системами сбора и очистки фильтрационных вод. В местах выбросов дымовых газов предусмотрено современное газоочистное оборудование. Компания ведет постоянный мониторинг состояния окружающей среды и радиационного фона.«Для «Норникеля» вопросы охраны окружающей среды являются приоритетными. Помимо обязательных природоохранных мероприятий, компания будет оказывать поддержку природному заказнику «Реликтовые дубы» в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края, выделив в 2018 г. на эти цели более 10 млн руб», - говорится в сообщении.