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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:22 До 9 февраля норильчанам предстоит выбрать три территории из десятка, претендующих на благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
19:13 В Норильске будут судить мужчину за кражу кабеля
19:08 Внимание: мошенники! Норильчанка лишилась 14,5 тысяч, пытаясь приобрести новогодний подарок
19:03 Дочернее предприятие «Норникеля» Быстринский ГОК получил одобрение государственной экологической экспертизы
18:56 Угрозы школьным завтракам нет. Информация о неплатежеспособности предприятия, которое занимается организацией школьного питания, не подтверждается
18:40 Этим летом в Норильске отремонтируют фасады Дома физкультуры, музыкальной школы, спорткомплекса «Талнах», центра «Виктория» и других образовательных заведений
18:10 В Норильске после новогодних каникул продолжает работу Школа актерского мастерства в рамках конкурса юных чтецов «Живая классика»
16:49 В Норильске семьи с низким доходом могут претендовать на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала. Соответствующие заявления принимает Пенсионный фонд России
16:31 «Дамир Муратов. Антиутопия». Выставка современного искусства под таким названием откроется в пятницу в норильской художественной галерее.
15:25 В Норильске родительская плата за детские сады с 1 января вырастет, но менее чем на 5%. Соответствующее постановление подписал глава города.
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