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16 января 2018, 19:08

Внимание: мошенники! Норильчанка лишилась 14,5 тысяч, пытаясь приобрести новогодний подарок


В дежурную часть полиции поступило заявление от 38-летней местной жительницы. Женщина обнаружила в сети сайт «220electro.ru», где присмотрела, как ей показалось, выгодный вариант для приобретения новогоднего подарка. Решив сэкономить, потерпевшая сделала заказ на дорогостоящую игровую приставку, представленную на выбранном ею ресурсе всего за 14,5 тысяч рублей.
Однако ни к Новому году, ни после праздников свой товар норильчанка так и не получила, связаться с администратором интернет-ресурса не смогла, поскольку сайт прекратил свое существование. После чего женщина обратилась в полицию.
В настоящий момент полицейские занимаются розыском злоумышленника, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.
Сотрудники полиции обращаются к жителям Норильска с просьбой быть предельно бдительными при совершении покупок в сети Интернет и дают следующие рекомендации:
- Перепроверяйте получаемую вами информацию, обращайте внимание на название сайта, на адресную строку, на наличие каких-либо добавочных символов или названий в адресной строке. Скопируйте название сайта из адресной строки в поисковую систему и ознакомьтесь с отзывами. Особенно тщательно проверяйте ранее неизвестные вам сайты, в разделах которых планируете указать данные о своей банковской карте: по дате создания ресурса, по указанным на сайте телефонам, по имеющимся отзывам.
- Будьте предусмотрительнее с объявлениями о продаже товаров с очень низкой стоимостью. Качественные вещи никогда не будут продаваться на порядок ниже рыночной цены. Чересчур низкая стоимость товара должна вызвать у вас подозрение.
- Если продавец просит перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар на электронный счет, подумайте, готовы ли вы доверить деньги незнакомому человеку. Помните, что перечисляя деньги незнакомцам, вы не получаете гарантий их возврата.
- Не сообщайте незнакомцам данные своих платежных средств, не следуйте их инструкциям и не проводите никаких манипуляций ни по сети Интернет, ни через банкомат.
- Предупредите родных и близких о подобных случаях. Если что-либо из происходящего с вами вызывает сомнения – проконсультируйтесь со своими знакомыми, родственниками, участковым уполномоченным, закрепленным за вашим административным участком.
- При малейших подозрениях о совершении в отношении вас или ваших близких мошеннических действий незамедлительно звоните в полицию по телефону 102.

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