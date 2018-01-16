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16 января 2018, 19:13



В Норильске будут судить мужчину за кражу кабеля

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили, что к хищению причастен 51-летний житель Норильска, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Как выяснили полицейские, постоянной работы мужчина не имел, а подзаработать решил преступным способом. В июле и августе прошлого года злоумышленник четырежды проникал в места расположения кабеля, с помощью специальных инструментов похищал его, после чего извлекал составляющие из цветного металла, которые сдавал в пункт приема лома. Похитить подозреваемому удалось 260 метров телефонного и около 30 метров силового кабеля на общую сумму более 83 тысяч рублей. Злоумышленника задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Расследование дела завершено и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

Просмотров:104 С заявлением о нескольких кражах кабеля в дежурную часть полиции обратился представитель организации, обеспечивающей телефонную связь.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили, что к хищению причастен 51-летний житель Норильска, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.Как выяснили полицейские, постоянной работы мужчина не имел, а подзаработать решил преступным способом. В июле и августе прошлого года злоумышленник четырежды проникал в места расположения кабеля, с помощью специальных инструментов похищал его, после чего извлекал составляющие из цветного металла, которые сдавал в пункт приема лома. Похитить подозреваемому удалось 260 метров телефонного и около 30 метров силового кабеля на общую сумму более 83 тысяч рублей.Злоумышленника задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Расследование дела завершено и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.