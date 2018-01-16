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16 января 2018, 19:22



До 9 февраля норильчанам предстоит выбрать три территории из десятка, претендующих на благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Андрей Малков, и.о. главы города Норильска, отметил, что в 2017 году также был опыт опроса граждан на предмет выбора территории, однако активность оказалось невысока. В этом же году для придания голосованию общественного веса из федерального центра поступило предложение подытожить выбор общественной территории в день выборов Президента РФ, 18 марта. Первый этап голосования продлится до 9 февраля. Уже сейчас на сайте города представлен список из 10 общественных территорий. «Мы призываем горожан активнее голосовать. В принципе, норильчане могут предложить и свои идеи, если их не устраивает предложенный перечень, но этот список составлен, исходя из запросов самих же норильчан, так что, думаю, главные «желания» в нем учтены», - пояснил и.о. главы Норильска. К 16 февраля общественная комиссия по развитию городской среды выберет три территории, набравшие наибольшее количество голосов. 18 марта состоится итоговое голосование горожан по выбору победителя. «Представители Союза архитекторов России подготовят дизайн-проекты трех территорий-финалистов, чтобы жители могли голосовать, уже видя «картинку» - что конкретно будет осуществлено в случае победы того или иного участка. Кроме того, к 18 марта будут собираться предложения и от активных участников голосования о том, что можно будет разместить на этих территориях. Итоги общего голосования подведут 20 марта. На реализацию проекта-победителя предусмотрено почти 20 миллионов рублей», - отметил Андрей Малков. Говоря о процедуре голосования, Николай Жигулин, начальник УГХ, пояснил, что для этого с сайта города (www.norilsk-city.ru) можно распечатать заявление, заполнить, затем отсканировать или сфотографировать и отправить на электронный адрес управления УГХ по адресу ugh@norilsk-city.ru. Еще вариант - принести анкету самостоятельно: ул. Севастопольская, 7, приемная УГХ. «Кроме того, сегодня распечатаны и распространены в местах общественного скопления граждан (в том числе в школах и детсадах) 10 тысяч анкет, которые норильчане могут заполнить дома, а на следующий день, приведя ребенка в сад или в школу, вернуть. В выходные планируется провести акцию по сбору голосов в СРК «Арена», пока в процессе выбора подходящих мест Талнах и Кайеркан. Мы надеемся на активность норильчан, хочется, чтобы люди проявляли участие к судьбе своего города», - подчеркнул Николай Жигулин.

Просмотров:111 В рамках программы в прошлом году были начаты работы по благоустройству территории, прилегающей к набережной озера Долгое. На эти мероприятия были выделены федеральные, краевые и муниципальные средства, которые будут продолжать осваивать в этом и будущем годах.Андрей Малков, и.о. главы города Норильска, отметил, что в 2017 году также был опыт опроса граждан на предмет выбора территории, однако активность оказалось невысока. В этом же году для придания голосованию общественного веса из федерального центра поступило предложение подытожить выбор общественной территории в день выборов Президента РФ, 18 марта.Первый этап голосования продлится до 9 февраля. Уже сейчас на сайте города представлен список из 10 общественных территорий.«Мы призываем горожан активнее голосовать. В принципе, норильчане могут предложить и свои идеи, если их не устраивает предложенный перечень, но этот список составлен, исходя из запросов самих же норильчан, так что, думаю, главные «желания» в нем учтены», - пояснил и.о. главы Норильска.К 16 февраля общественная комиссия по развитию городской среды выберет три территории, набравшие наибольшее количество голосов. 18 марта состоится итоговое голосование горожан по выбору победителя.«Представители Союза архитекторов России подготовят дизайн-проекты трех территорий-финалистов, чтобы жители могли голосовать, уже видя «картинку» - что конкретно будет осуществлено в случае победы того или иного участка. Кроме того, к 18 марта будут собираться предложения и от активных участников голосования о том, что можно будет разместить на этих территориях. Итоги общего голосования подведут 20 марта. На реализацию проекта-победителя предусмотрено почти 20 миллионов рублей», - отметил Андрей Малков.Говоря о процедуре голосования, Николай Жигулин, начальник УГХ, пояснил, что для этого с сайта города (www.norilsk-city.ru) можно распечатать заявление, заполнить, затем отсканировать или сфотографировать и отправить на электронный адрес управления УГХ по адресу ugh@norilsk-city.ru. Еще вариант - принести анкету самостоятельно: ул. Севастопольская, 7, приемная УГХ.«Кроме того, сегодня распечатаны и распространены в местах общественного скопления граждан (в том числе в школах и детсадах) 10 тысяч анкет, которые норильчане могут заполнить дома, а на следующий день, приведя ребенка в сад или в школу, вернуть. В выходные планируется провести акцию по сбору голосов в СРК «Арена», пока в процессе выбора подходящих мест Талнах и Кайеркан. Мы надеемся на активность норильчан, хочется, чтобы люди проявляли участие к судьбе своего города», - подчеркнул Николай Жигулин.