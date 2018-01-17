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17 января 2018, 11:43



Бывшая жительница Норильска предстанет перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения.

Как установили полицейские совместно с сотрудниками отдела в г. Норильске УФСБ России по Красноярскому краю, в 2010 году местная жительница 1957 г. р. подала документы на получение социальной выплаты в рамках программы переселения граждан из районов Крайнего Севера в районы с более благоприятным климатом. Данная программа подразумевает отсутствие у заявителя жилья в иных регионах Российской Федерации. О том, что у нее в собственности уже имеется квартира, женщина намеренно умолчала и на основании ложных сведений получила субсидию. На полученные деньги она приобрела квартиру в другом регионе, причинив ущерб в размере 2,9 миллиона рублей. По данному факту следователями ОМВД по г. Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Просмотров:308 Следователи ОМВД по г. Норильску направили в суд уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат по программе переселения из районов Крайнего Севера.Как установили полицейские совместно с сотрудниками отдела в г. Норильске УФСБ России по Красноярскому краю, в 2010 году местная жительница 1957 г. р. подала документы на получение социальной выплаты в рамках программы переселения граждан из районов Крайнего Севера в районы с более благоприятным климатом.Данная программа подразумевает отсутствие у заявителя жилья в иных регионах Российской Федерации. О том, что у нее в собственности уже имеется квартира, женщина намеренно умолчала и на основании ложных сведений получила субсидию. На полученные деньги она приобрела квартиру в другом регионе, причинив ущерб в размере 2,9 миллиона рублей.По данному факту следователями ОМВД по г. Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.