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17 января 2018, 12:28



На Таймыре будут развивать сельскохозяйственное производство. Для этого планируют создать муниципальное бюджетное учреждение (МБУ).

Как отметил председатель районного Совета депутатов Владимир Шишов, «отдаленность и труднодоступность мест проживания оленеводов в условиях тундры не позволяет им в полной мере и своевременно осуществлять сбор и оформление документов, необходимых для получения гарантированных государством мер социальной и финансовой поддержки, а также самостоятельно вести статистическую и налоговую отчетность. Создание муниципального учреждения, на наш взгляд, наряду с развитием сельхозпроизводства в целом поможет решить вопросы с оказанием правовой, организационной помощи оленеводам, организацией ветеринарного обслуживания оленеводческих хозяйств и многие другие».

Просмотров:224 Цель создания МБУ - развитие сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории. Согласно муниципальному заданию, новое учреждение будет обеспечивать транспортную доступность к местам ведения традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов Таймыра и оказывать услуги оленеводам и оленеводческим хозяйствам, в том числе по сопровождению экономической деятельности, сообщили в пресс-службе Таймырского муниципального района.Как отметил председатель районного Совета депутатов Владимир Шишов, «отдаленность и труднодоступность мест проживания оленеводов в условиях тундры не позволяет им в полной мере и своевременно осуществлять сбор и оформление документов, необходимых для получения гарантированных государством мер социальной и финансовой поддержки, а также самостоятельно вести статистическую и налоговую отчетность. Создание муниципального учреждения, на наш взгляд, наряду с развитием сельхозпроизводства в целом поможет решить вопросы с оказанием правовой, организационной помощи оленеводам, организацией ветеринарного обслуживания оленеводческих хозяйств и многие другие».